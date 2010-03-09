25 هزار نفر در کانونهای مساجد کرمانشاه عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، طیب صفری پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت سالروز تاسیس ستاد عالی کانون مساجد کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از نقاط قوت کانون های فرهنگی هنری مساجد خودجوش بودن فعالیت های مختلف آنها در زمینه های متنوع فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه با اشاره به افزایش چشمگیر کانون ها، در استان گفت: خوشبختانه تقاضامندی متدینین نسبت به تأسیس کانون ها از اقصی نقاط استان به ویژه مناطق روستایی به این دبیرخانه واصل شده است که در حال حاضر پرونده ها جهت صدور مجوز به ستاد عالی ارسال شده است.

وی از توسعه کمی و کیفی کانون ها طی چهار سال اخیر خبر داد و گفت: از سال 84 اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است به طوری که تعداد کانون ها از 50 به 180 کانون افزایش یافته است که تا پایان سال این تعداد به 200 کانون خواهد رسید.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه با اشاره به توسعه کتابخانه های کانون های استان گفت: کتابخانه های مساجد نیز از 24 کتابخانه به 150 مرکز افزایش یافته است.

صفری افزود: تأسیس 10 خانه نور ویژه فعالیت های قرآنی کانون ها، ایجاد 10 کانون تخصصی با محوریت آموزش، پژوهش، قرآن و نماز، شعر و ادبیات، ورزش، مهدویت، کتابخانه ها، IT، نظارت و ارزیابی، همایش و اردوها و تأسیس دو مهد کودک قرآنی( شکوفه های بهشت) و اجرای طرح تلاوت نور از جمله شاخص های توسعه کمی کانون ها در سال های اخیر است.

وی با اشاره به حمایتهای سالانه دبیرخانه مساجد از کانون ها، گفت: در بخش سرانه جاری در قالب اوقات فراغت مبلغ سه میلیون و 500 هزار ریال و همچنین جهت تجهیز و فعالیت کانونها بالغ بر 20 میلیون ریال به هر یک از کانون های تخصصی اختصاص یافته است.

صفری از اختصاص 500 هزار ریال برای خرید کالاهای مشارکتی کانون ها خبر داد و گفت: مبالغی نیز از اعتبارات دبیرخانه به آموزش های مختلف ویژه مسئولان کانون های مساجد، رابطین، کتابداران و فعالان فرهنگی، حمایت مالی از خانه های نور اختصاص می یابد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه با اشاره به توزیع سه هزار جلد قرآن کریم بین کانون ها، گفت: قرآن کریم، مفاتیح، تفاسیر نور، صافی و نمونه، فرهنگ لغت قرآنی و کتب مختلف دینی، ادبیات، تاریخ و کتب کمک آموزشی در بین کتابخانه های مساجد در طول سال بین کانونها توزیع می شود.

وی با اشاره به خرید تجهیزات از محل اعتبارات ستاد عالی برای کانون های تازه تأسیس اشاره کرد و گفت: در سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی جذب و جهت خریداری تجهیزات هزینه شده است.

صفری از اختصاص اعتبارات ویژه کانون ها در دور دوم سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در سفر هیئت دولت به استان بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارشاد و همچنین دو میلیارد ریال از محل اعتبارت استانی به این حوزه اختصاص یافت.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این بودجه مصوب شده اما هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است که در صورت تخصیص یافتن اعتبارات سفر، قادر به تأسیس بالغ بر 180 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان خواهیم بود.