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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

با فعالیت 24 سازمان صهیونیستی؛

قدس با خطرناک ترین حمله استعماری تاریخ مواجه است

قدس با خطرناک ترین حمله استعماری تاریخ مواجه است

معاون امور فلسطین در اتحادیه عرب با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای خارج کردن قدس از مسئله مذاکرات سازش، تاکید کرد: این شهر با خطرناک ترین حمله استعماری تاریخ مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "محمد صبیح" که در یک نشست با عنوان "اعراب و یهودی سازی قدس" در قاهره شرکت می کرد، با اشاره به اقدامات مخالف موازین بین المللی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس، اظهار داشت: باید به مردم فلسطین کمک کرد تا در برابر این اقدامات، توانایی مقاومت داشته باشند.

وی تاکید کرد: اقدامات کنونی اسرائیل با هیچکدام از پادمان ها و موازینی که سازمان ملل بر آن تکیه دارد، همخوانی ندارد.

معاون امور فلسطین در اتحادیه عرب با اشاره به فعالیت 24 سازمان صهیونیستی در یهودی سازی قدس، اظهار داشت: تلاش برای اضافه کردن حرم ابراهیمی و مسجد بلال بن رباح به آثار تاریخی مورد ادعای رژیم صهیونیستی اظهار داشت، این مسئله آغاز طرحی است که با هدف افزودن 150 مکان مقدس دینی و باستانی به این آثار ادعایی، دنبال می شود.

کد مطلب 1048464

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