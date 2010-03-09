قدس با خطرناک ترین حمله استعماری تاریخ مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "محمد صبیح" که در یک نشست با عنوان "اعراب و یهودی سازی قدس" در قاهره شرکت می کرد، با اشاره به اقدامات مخالف موازین بین المللی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس، اظهار داشت: باید به مردم فلسطین کمک کرد تا در برابر این اقدامات، توانایی مقاومت داشته باشند.

وی تاکید کرد: اقدامات کنونی اسرائیل با هیچکدام از پادمان ها و موازینی که سازمان ملل بر آن تکیه دارد، همخوانی ندارد.

معاون امور فلسطین در اتحادیه عرب با اشاره به فعالیت 24 سازمان صهیونیستی در یهودی سازی قدس، اظهار داشت: تلاش برای اضافه کردن حرم ابراهیمی و مسجد بلال بن رباح به آثار تاریخی مورد ادعای رژیم صهیونیستی اظهار داشت، این مسئله آغاز طرحی است که با هدف افزودن 150 مکان مقدس دینی و باستانی به این آثار ادعایی، دنبال می شود.