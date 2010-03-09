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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

سازمان توسعه تجارت خبر داد:

افتتاح مرکز تجاری ایرانیان در کابل در هفته جاری

افتتاح مرکز تجاری ایرانیان در کابل در هفته جاری

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از افتتاح مرکز تجاری ایرانیان در کابل توسط بخش خصوصی با حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، رضا توفیقی گفت: این مرکز تجاری در فضایی به وسعت 2 هزار متر مربع از آبان ماه سال جاری برای جذب شرکت های ایرانی اقدام کرده و 100 شرکت ایرانی می توانند در این مرکز به فعالیت بپردازند.

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از امکانات این مرکز تجاری را وجود اینترنت ، ویدئو کنفرانس ، سالن اجتماعات و نمایش فیلم برای غرفه داران عنوان کرد و افزود: در صورت درخواست صاحبان غرفه ها، خدمات بانکی، بیمه ای، گمرکی، پست ، تلگراف و تلفن ، مرکز اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و حمل و نقل کالا ، در دسترس مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اخیرا سازمان توسعه تجارت ایران کمک های صادراتی به صادرکنندگان در بازار عراق را به صادرکنندگان بازار افغانستان نیز تعمیم داده و انتظار می رود سهم کشورمان در بازار افغانستان رشد چشمگیری داشته باشد.

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 56 درصدی صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

توفیقی گفت: افغانستان کشوری با بیش از 32 میلیون نفر جمعیت، بازاری بالقوه برای صادرکنندگان ایرانی است و اشتراکات زبانی و فرهنگی دو کشور، در توسعه روابط اقتصادی سهم به سزایی دارد.

کد مطلب 1048465

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