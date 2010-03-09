افتتاح مرکز تجاری ایرانیان در کابل در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، رضا توفیقی گفت: این مرکز تجاری در فضایی به وسعت 2 هزار متر مربع از آبان ماه سال جاری برای جذب شرکت های ایرانی اقدام کرده و 100 شرکت ایرانی می توانند در این مرکز به فعالیت بپردازند.

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از امکانات این مرکز تجاری را وجود اینترنت ، ویدئو کنفرانس ، سالن اجتماعات و نمایش فیلم برای غرفه داران عنوان کرد و افزود: در صورت درخواست صاحبان غرفه ها، خدمات بانکی، بیمه ای، گمرکی، پست ، تلگراف و تلفن ، مرکز اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و حمل و نقل کالا ، در دسترس مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اخیرا سازمان توسعه تجارت ایران کمک های صادراتی به صادرکنندگان در بازار عراق را به صادرکنندگان بازار افغانستان نیز تعمیم داده و انتظار می رود سهم کشورمان در بازار افغانستان رشد چشمگیری داشته باشد.

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 56 درصدی صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

توفیقی گفت: افغانستان کشوری با بیش از 32 میلیون نفر جمعیت، بازاری بالقوه برای صادرکنندگان ایرانی است و اشتراکات زبانی و فرهنگی دو کشور، در توسعه روابط اقتصادی سهم به سزایی دارد.