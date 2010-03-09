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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

موفقیت محققان در حوزه نفت /

موفقیت کشور در حذف ترکیبات گوگردی از محصولات نفت خام

موفقیت کشور در حذف ترکیبات گوگردی از محصولات نفت خام

رئیس پژوهشکده پالایش پژوهشگاه صنعت نفت از دستیابی پژوهشگران این پژوهشگاه به دانش فنی حذف سولفید هیدروژن از LPG خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس منصور بزمی سه شنبه در نشستی خبری، LPG را یکی از محصولات سبک حاصل از تقطیر نفت خام یا سایر منابع هیدروکربنی مانند میعانات گازی دانست و افزود: از LPG به عنوان سوخت در وسایل گازسوز خانگی، صنایع مختلف و سوخت جایگزین خودروها استفاده می شود. 

وی با بیان اینکه برخی از پالایشگاهها چون پالایشگاه شیراز که با سرمایه ایرانی و خارجی برای تولید بنزین راه اندازی شده است از میعانات گازی پارس جنوبی به عنوان خوراک استفاده می کنند گفت: میعانات گازی پارس جنوبی از ترش ترین میعانات گازی دنیا است و حاوی مقادیری از ترکیبات مختلف گوگردی مانند سولفید هیدروژن (H2S) و متیل و اتیل مرکاپتان است.

رئیس پژوهشکده پالایش پژوهشگاه نفت با بیان اینکه از این نوع میعانات گازی، LPG حاوی ترکیبات گوگردی تولید می شود خاطرنشان کرد: پژوهشگران این پژوهشگاه طی پژوهشی موفق به حذف سولفید هیدروژن و مرکاپتان از برش LPG شدند. 

وی با بیان اینکه دانش فنی تکنولوژی حذف مرکاپتان از LPG در اختیار کشورهای روسیه، فرانسه و آمریکا بوده است اضافه کرد: در حال حاضر دانش فنی سولفور زدایی توسط پژوهشکده توسعه فناوریهای پالایشی در پژوهشگاه نفت به صورت بومی در آمده و هم اکنون از نظر کاتالیست و فرایند، کشور از خرید این تکنولوژی بی نیاز است. 

بزمی ادامه داد: پروژه ارائه دانش فنی و تهیه بسته طراحی فرایند مرکاپتان زدایی برای LPG پالایشگاه در حال احداث پارس شیراز یکی از پروژه های مهم انجام شده در واحد تصفیه و پالایش پژوهشگاه صنعت نفت است که با تایید کارفرما و مشاور آن شرکت "پیدک شیراز" رسیده است. 

کد مطلب 1048468

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