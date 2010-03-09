7500 مورد از واحدهای صنفی آذربایجان غربی بازرسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری صبح سه شنبه در نشست مشترک خبری با مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: طی این مدت 766 پرونده تخلف صنفی و غیر صنفی در حوزه های کالایی و خدماتی به ارزش ریالی 460 میلیون ریال تشکیل و به مراجع قضایی تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه 160 هزار پرونده تخلف طی 11 ماه گذشته با انجام 278 هزار مورد بازرسی از این واحدها، بیان داشت: در این راستا 12 هزار پرونده به ارزش 22 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع قضایی جهت صدور حکم ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز همزمان با سراسر کشور در قالب 100 تیم ثابت و 40 تیم سیار، 300 نفر ناظر افتخاری و 280 نفر بازرس از 11 اسفند تا 20 فروردین در تمامی شهرهای آذربایجان غربی اجرا می شود.

به گفته ی اسکندری متاسفانه هماکنون در تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم با مشکلاتی مواجه هستیم که در جهت رفع این مشکل با یکی از اتحادیه های تولید کننده گوشت مرغ کشور عقد قرارداد شده است.

وی ادامه داد: براساس این قراردداد مقرر شده است روزانه 10 تن گوشت مرغ به قیمت 2500 تومان به مراکز عرضه در سطح استان تحویل داده شود.

وی با اشاره به تامین گوشت قرمز مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال از طریق واردات 250 تن گوشت منجمد برزیلی به استان، گفت: هم اکنون این گوشت با قیمت شش هزار و 600 تا شش هزار و 800 تومان در مراکز توزیعی به مردم عرضه می شوند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین در خصوص نمایشگاه فروش بهاره در ارومیه، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه 140 شرکت از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، مشهد و اصفهان تولیدات خود را در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

اسکندری صنایع غذایی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، لوازم آرایشی، بهداشتی، لوازم خانگی، پوشاک، کیف و کفش، انواع شوینده، صنایع لبنی و پروتئینی و لوازم تزئینی منزل را از جمله تولیدات ارائه شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

وی یادآور شد: نمایشگاه فروش بهاره ی ارومیه در چهارهزار متر مربع فضای سرپوشیده و 800 مترمربع فضای بیرونی راه اندازی شده و تولیدات ارائه شده در آن با 10 درصد تخفیف به مشتریان عرضه می شو د که تا بیست و دوم اسفندماه سالجاری از ساعت 16 تا 23 برای بازدید و خرید علاقمندان در محل دائمی نمایشگاه های استان واقع در پارک جنگلی ارومیه دایر خواهد بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه طی هفته گذشته 408 پرونده در قالب اجرای طرح نظارت ویژه نوروز به تعزیرات ارسال شده است، گفت: از این تعداد به تخلفات 348 پرونده رسیدگی و حکم قضایی لازم برای آنها صادر شده است.

میر احد یوزباشی از ارسال هفت هزار و 524 مورد پرونده تخلفی صنفی و غیر صنفی به این اداره کل از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و بیان داشت: از این تعداد عملیات رسیدگی به شش هزار و 750 پرونده به اتمام رسیده و مختومه شده اند.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را بیش از 62 میلیارد و 13میلیون ریال عنوان کرد.