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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

جورزالم پست :

اسرائیل یک نیروگاه هسته ای می سازد

اسرائیل یک نیروگاه هسته ای می سازد

با وجود مخالفت برخی از کشورهای غربی برای استفاده ایران از برنامه صلح آمیز هسته ای، یک روزنامه اسرائیلی در گزارشی از تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت یک نیروگاه هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جورزالم پست در گزارشی نوشت: انتظار می رود که اسرائیل امروز سه شنبه اعلامیه ای را درباره ساخت یک نیروگاه هسته ای در نشست انرژی هسته ای که با حمایت آژانس انرژی اتمی و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در پاریس برگزار می شود، منتشر کند.

درحالیکه رژیم صهیونیستی تنها طرف دارای سلاح هسته ای در خارومیانه است، تاکنون پیمان NPT را امضا نکرده است. همچنین با وجود چندین زرادخانه هسته ای در رژیم صهیونیستی، مقامات این رژیم دولت ایران را متهم به ساخت سلاح های هسته ای می کنند و خواستار توقف برنامه صلح آمیز هسته ای تهران هستند.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه میزبان نشست انرژی هسته ای خواهد بود و در این کنفرانس رهبران 65 کشور جهان گرد هم خواهند آمد.

کد مطلب 1048471

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