تحقق مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهور در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سیدنصیر سید محمدی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی گفت: سازمان جهاد کشاورزی در دو سفر گذشته 13 مصوبه داشته است که پنج مصوبه مربوط به دور اول و هشت مصوبه در دور دوم به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وی بیان کرد: پنج مصوبه دور اول سفر دو مورد بودجه ای و دو مورد تسهیلاتی و یک مورد امکان سنجی بوده است که سه مورد به صورت کامل اجرایی شده است و یک مورد همچنان در دست اجرا و مورد دیگر امکان سنجی و به دولت اعلام شده اما اجرایی نشده است و در مجموع مصوبات سفر دور اول دارای پیشرفت بالای 80 درصد است.

سید محمدی از هشت مصوبه سفر دور دوم نیز سخن به میان آورد و افزود: از مصوبات سفر دور دوم ریاست جمهور و هیئت دولت چهار مورد بودجه ای، سه مورد تسهیلاتی و صدور مجوز و یک مورد امکان سنجی بوده است که شش مورد به صورت کامل و 100 درصد اجرا شده و دو مورد نیز با پیشرفت فیزیکی 50 تا 80 درصد در دست انجام است و در مجموع پیشرفت فیزیکی مصوبات در سفر دور دوم بیش از 90 درصد است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان به تشریح مهمترین مصوبات دور اول و دوم که به طور کامل اجرایی شده پرداخت و بیان داشت: اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت اجرای عملیات آب و خاک تعاونی های تولید حاجی آباد (طاشکوئیه) تا پایان سال 88، افزایش تسهیلات احداث و تجهیز کلینیک های گیاهپزشکی همچنین بررسی و مطالعه برای ایجاد و تجهیز دو مرکز قرنطینه گیاهی در بنادر شهیدرجایی و شهیدباهنر از جمله مصوباتی است که به طور کامل انجام شده است.

وی دیگر مصوباتی که صد در صد عملیاتی شده اند را تشریح و تصریح کرد: بررسی و تعیین تکلیف چگونگی واگذاری اراضی ملی واقع در پایین دست سد جگین به شرکت سهامی زراعی با همکاری استانداری، اعطای مجوز مبادله توده رویشی گیاهی و ورود ژرم پلاسم و همچنین بررسی امکان تامین 50 درصد هزینه های اجرایی سیستم آبیاری تحت فشار به صورت کمک بلاعوض و کمک به ایجاد زیرساخت های مجتمع دامپروری بندرلنگه از دیگر مصوباتی بوده است که به طور کامل اجرایی شده است.

سید محمدی به دو طرح دیگر که در حال تکمیل است هم اشاره کرد و افزود: اجرای طرح مدیریت جامع مقابله با بیماری جاروک لیموترش از سال87 تا 91 هر سال 25 میلیارد ریال، تاکنون پیشرفت 80 درصدی دارد که طبق برنامه پیشرفت است و طبق برنامه تا سال 91 این مصوبه نیز به صورت کامل اجرایی خواهد شد، همچنین احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی بندرعباس با پیشرفت 70 درصدی همراه بوده است که امیدواریم این مصوبه هم در اسرع وقت به صورت کامل اجرایی شد.