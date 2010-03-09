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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

مجموعه مقالات هم‌اندیشی هنر تطبیقی منتشر شد

مجموعه مقالات دومین و سومین هم‌اندیشی هنر تطبیقی به کوشش منیژه و با ویراستاری ونوس وحدت و جلیل قاسمی در 256 صفحه از سوی مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه حاضر دربردارنده سیزده مقاله ارائه شده در دو نشست برگزار شده از سوی گروه هنر تطبیقی فرهنگستان هنر است که به دو بخش تقسیم شده است.

بخش اول مربوط به مقالات ارائه شده در نشستی با عنوان «پژوهشهای تطبیقی هنر (رویکردها و روشها)» است که در سال 1385در عرصه مطالعات تطبیقی و روش‌شناسی برگزار شد و به معرفی روشهای مطالعات تطبیقی و اصول آن اختصاص دارد؛ بخش دوم شامل مقالات ارائه شده در دومین نشست با عنوان «حضور انسان در هنر معماری تخت‌جمشید» است که در سال 1387 در پایگاه تاریخی تخت جمشید برگزار شده است. 

 

 

 
 

کد مطلب 1048473

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