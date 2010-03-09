به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فولادگر اظهارداشت: رقابتی شدن دستاورد مهم این گونه سیاستها است و ما باید در ارتباط با خودرو سازان هم نگاه مدیریتی داشته باشیم تا زنجیره تامین گسسته نشود و در عین حال به آنها به عنوان ایفا کننده نقش اصلی در تکمیل زنجیره تامین نگاه کنیم.

وی با اشاره به تاثیر اعمال سیاستهای تشویقی بر افزایش کیفیت محصول تولیدی قطعه سازان خودرو گفت: اینکه سیاستهای تشویقی و تنبیهی را در کنار هم به کار ببریم از اهمیت مدیریتی بالایی برخوردار است و استمرار آن نیز موجب نزدیک شدن صنعت قطعه سازی به استانداردهای جهانی خواهد شد.

فولادگر در ادامه با اشاره به اینکه قبلا سیاستهای این حوزه تنبیهی بوده است، تصریح کرد: دلیل اصلی این است که سیاستهای تنبیهی همیشه در جایی که یک طرف حاکم دولت بوده وجود داشته و طبیعی است که در چنین شرایطی تفکر اعمال سیاستهای تشویقی به عنوان یکی از مولفه های اصلی جهانی شدن کمتر به وجود می آید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به طور حتم اعمال چنین سیاستهایی موجب امیدواری قطعه سازان به آینده را بیشتر خواهد کرد و در صورتی که طی سالهای آینده هم استمرار داشته باشد، نشاط و تحرک بیشتری را در این صنعت ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: این امر موجب می شود قطعه سازان خودرو در راستای ارتقای کیفیت تولیدات خود گام برداشته و در عین حال تعامل بیشتری با خودروسازان برقرار و احساس کنند که جایگاه ارزشمندتری در صنعت خودرو دارند و این امر هدف اصلی که ایجاد رقابت سالم در این صنعت است را محقق می کند.