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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

دهناد:

طرحهای رفاهی و خدماتی زائران و گردشگران در قم حمایت می‌شود

طرحهای رفاهی و خدماتی زائران و گردشگران در قم حمایت می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استانداری قم از حمایت طرحهای رفاهی و خدماتی زائران و گردشگران در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی مشکلات منطقه نمونه گردشگری جمکران در سخنانی اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگری از یک تعریف عام برخوردار است که زمینه‌های جذب سرمایه گذاران را در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد.

وی افزود: استانداری قم از طرحهایی که در راستای رفاه حال زائران و افزایش اقامت ایشان در شهر مقدس قم ارائه می‌شوند کاملا حمایت می‌کند.

دهناد با بیان اینکه باید میان دستگاه‌های اجرایی با سرمایه گذاران اعتماد متقابل ایجاد شود خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه گردشگری مذهبی از که از مزیت‌های نسبی استان قم به شمار می‌رود، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری قم بر ضرورت ایجاد تسهیلات رفاهی، گردشگری و اقامتی در حومه مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی شهر قم تأکید کرد و گفت: با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق و گاز در منطقه نمونه گردشگری جمکران فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و شهرداری نیز باید با ایجاد تعامل لازم، جذب حداکثری سرمایه‌های داخلی و خارجی را سرعت بخشیده و برخی موانع موجود را برطرف کنند.

کد مطلب 1048476

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