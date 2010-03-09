کشف حفره امنیتی در رایجترین سیستم ایمنی دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان اعلام کردند با ایجاد نوسان در ولتاژ انرژی مورد نیاز محافظان "کلیدهای محرمانه" (کلید محرمانه در زمینه کپی رایت به رایانه افراد و در زمینه ارتباطات اینترنتی به خرده فروشان و بانکها گفته می شود) توانسته اند به سیستم تعیین معرف RSA نفوذ کنند. این سیستم شیوه رمزگذاری رایجی است که در پخش کننده های رسانه ای، لپ تاپها، تلفنهای هوشمند، سرورها و دیگر تجهیزات رایانه ای و ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند.

به گفته محققان الگوریتم RSA تحت این فرضیه که با محرمانه بودن "کلیدهای محرمانه" نمی توان به این سیستمها نفوذ کرد، ایمنی تجهیزات مختلف را تامین می کنند اما به محض اینکه فردی در احتمال نفوذ به این سیستمها تردید کند قادر به دستیابی به کلیدهای محرمانه خواهد بود.

متخصصان با صرف 100 ساعت زمان و با به کار گرفتن ایده نوسان والتاژ خود و با وجود اینکه کلیدهای محرمانه از بیش از هزاران کد دو دوئی دیجیتال برخوردار بودند توانستند کلیدهای محرمانه سیستمهای ایمنی را استخراج کنند. این یافته نشان داد ایجاد نوسان در جریان الکتریکی به رایانه شوک وارد کرده و منجر به بروز خطاهای کوچک در ارتباط رایانه با دیگر کاربران خواهد شد.

بر اساس گزارش سی نت، این تلاش متخصصان ایمنی رایانه نشان می دهد حملاتی که بر پایه بروز خطا در عملکرد رایانه شکل می گیرند، به سیستمهای RSA امکان پذیر است و تولید کنندگان با توجه به نتایج این مطالعه می توانند با ایجاد تغییراتی کوچک در اجرای الگوریتم RSA به میزان امنیت این سیستم و توانایی آن در محافظت از فایلها و اطلاعات بیافزایند.