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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

ابوترابی اعلام کرد:

رئیس جمهور در جلسه علنی غیر رسمی مجلس درباره بودجه سخن می گوید

رئیس جمهور در جلسه علنی غیر رسمی مجلس درباره بودجه سخن می گوید

نایب رئیس مجلس خبر داد: رئیس جمهور در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره بودجه 89 در جلسه ای غیر رسمی با نمایندگان سخن می‌گوید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت خبر داد محمود احمدی نژاد ظهر امروز پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در ساعت 14 برای بررسی جزئیات بودجه در جلسه ای غیر علنی با نمایندگان درباره بودجه 89 توضیحاتی ارائه خواهد کرد.

با اعلام این خبر گفت: رئیس جمهور امروز در مجلس حاضر خواهد شد و در جلسه غیر علنی درباره بودجه به نمایندگان توضیح خواهد داد.

گفتنی است هم اکنون جزئیات بخش درآمدی بودجه سال 89 از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

کد مطلب 1048480

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