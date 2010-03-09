رئیس جمهور در جلسه علنی غیر رسمی مجلس درباره بودجه سخن می گوید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت خبر داد محمود احمدی نژاد ظهر امروز پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در ساعت 14 برای بررسی جزئیات بودجه در جلسه ای غیر علنی با نمایندگان درباره بودجه 89 توضیحاتی ارائه خواهد کرد.
با اعلام این خبر گفت: رئیس جمهور امروز در مجلس حاضر خواهد شد و در جلسه غیر علنی درباره بودجه به نمایندگان توضیح خواهد داد.
گفتنی است هم اکنون جزئیات بخش درآمدی بودجه سال 89 از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
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