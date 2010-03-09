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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

اطمینان در سرمایه‌گذاران با جذب سرمایه و ایمن‌سازی فضا ممکن است

اطمینان در سرمایه‌گذاران با جذب سرمایه و ایمن‌سازی فضا ممکن است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز دانشگاه علمی ـ کاربردی شهرداری‌ها گفت: برای فراهم آوردن اطمینان در سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه برای پروژه‌های کلانشهری و ایمن‌سازی فضا اهمیت دارد.

امیر فرهادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اهمیت جذب سرمایه برای پروژه‌های کلانشهری و ایمن‌سازی فضا برای فراهم آوردن اطمینان در سرمایه‌گذاران افزود: یکی از ویژگی‌های بارز پروژه ملی میدان شهدا مشهد استفاده از روابط عمومی توانمند و تخصصی در عرصه‌های مختلف است که نه تنها سرمایه‌گذار بلکه مردم جامعه را نیز به خود جذب کرده و زمینه اعتماد و اعتبار عمومی را فراهم ساخته است.

رئیس مرکز دانشگاه علمی ـ کاربردی شهرداری‌ها گفت: اطلاع‌رسانی منطبق با دانش روز و بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی روابط عمومی رمز موفقیت طرح بزرگ میدان شهدا در زمینه‌های مختلف به ویژه جذب سرمایه‌گذار است.
 
قرار دادن دیدی باز از اتفاقات مهم داخل طرح و شفاف‌سازی اطلاعات موجب جهت‌گیری مثبت افکار عمومی می‌شود و این مهم با شیوه‌های مختلف در طرح بزرگ میدان شهدا رعایت شده است.

فرهادیان با یادآوری استفاده طرح بزرگ میدان شهدا از فرصت‌های اطلاع‌رسانی مانند صدا و سیما، جراید کثیرالانتشار، خبرگزاری‌ها و تبلیغات محیطی گفت: اطلاع‌رسانی، تبلیغات گسترده و به هنگام جایگاه طرح‌ها و پروژه‌های ملی را تثبیت کرده و قدرت نفوذ آنها را بالا می‌برد بنابراین طرح بزرگ میدان شهدا با سوابق کاری پربازده خود در این زمینه مصداق مناسبی بر مطلب عنوان شده است.

رئیس مرکز دانشگاه علمی ـ کاربردی شهرداری‌ها گفت: اطلاع‌رسانی منطبق با دانش روز و بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی روابط عمومی رمز موفقیت طرح بزرگ میدان شهدا در زمینه‌های مختلف به ویژه جذب سرمایه‌گذار است.

کد مطلب 1048481

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