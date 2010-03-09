90 هزار مترمربع پارکینگ در شهر درگهان قشم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد ایرانى پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگران افزود: جمعیت زیادى همه ساله با خودروى شخصى وارد جزیره قشم مى شوند که ایجاد پارکینگ در شهر تجارى درگهان جهت رفاه حال مسافران از نیازهاى اساسى این شهر بود.

وى ادامه داد: با همکارى سازمان منطقه آزاد قشم 60 هزار مترمربع پارکینگ در ساحل غربى و 30 هزار مترمربع نیز در کنار ساحل شرقى شهر تجارى درگهان با هزینه اى بالغ بر یک میلیارد و 100میلیون ریال ایجاد شده است.

شهردار درگهان همچنین از تعریض یکهزار و 200 متر خیابان ساحلى این شهر با همکارى سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: این خیابان به صورت 4 باند رفت و برگشت براى تسریع در حرکت خودرویى مسافران این شهر، آماده شده است.

وى با اشاره به سیل جمعیتى که همه روزه بویژه در ایام نوروز براى خرید به این شهر سفر مى کنند، گفت: با حضور نیروهاى تلاشگر انتظامى شهرستان قشم، ایام نوروز نیز همانند تمامى روزهاى سال شاهد امنیت بالا و مثال زدنى در این شهر پر ازدحام، خواهیم بود.

شهر درگهان جزیره قشم بعنوان مرکز فروش پوشاک، وسایل آرایشى و بهداشتى و نیز لوازم خانگى در طول سال و بویژه ایام تعطیلات نوروزى با موج عظیم مسافرانى همراه است که از اقصى نقاط میهن اسلامى براى خرید به این شهر مراجعه مى کنند.