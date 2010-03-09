همه مردم در تشکیل استان البرز سهم دارند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ممکن است در این روزها که مسئله تشکیل استان البرز به مرکزیت کرج به مراحل نتیجه بخشی خود نزدیک می شود، فردی یا افرادی بخواهند این موفقیت را به نام خود تمام کنند که این امر بسیار نامطلوب است.

وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان برای تشکیل استان البرز تلاش کرده اند و نباید تصور کنیم در این زمینه تنها یک یا چند نفر محدود تلاش کرده اند.

این مسئول اظهار داشت: استان شدن کرج را هرکس بخواهد به نام خود مصادره کند خیانت است زیرا تاکنون اصحاب رسانه، مردم، روحانیت، نمایندگان ادوار گذشته مجلس و مسئولان هرکدام به نوبه خود در جهت تشکیل استان البرز تلاش کرده اند.

نماینده کرج در خانه ملت اظهار داشت: شاید بتوان گفت شخص رئیس جمهور بیشترین تلاش را در جهت تشکیل استان البرز داشته و در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

وی اضافه کرد: تشکیل استان البرز نیازمند آرامش است و در این روزهای پایانی تا تشکیل این استان همه باید آرامش خود را حفظ و شرایط را برای تحقق امر یادشده فراهم کنیم.