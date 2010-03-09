دریافت جایزه از جامعه خبرنگاران باعث افتخار من است

حافظ موسوی شاعر که روز گذشته برای کتاب "خرده ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه" برگزیده چهارمین جایزه شعر خبرنگاران شد درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: جایزه شعر خبرنگاران از این جهت حائز اهمیت است که نسلی از خبرنگاران که به ویژه در دو دهه گذشته در جریان فرهنگی و اجتماعی جایگاه خود را یافته اند، این جایزه را راه اندازی و داوری می کنند.

وی ادامه داد: این جایزه گواه آن است که جامعه خبرنگاران ما در جایگاهی قرار گرفته اند که بر مسئولیت فرهنگی خود اشراف پیدا کرده و به چنان بلوغ فرهنگی رسیده اند که حال مسئولیت خود در برابر فرهنگ به نمایش می گذارند . این اتفاق این بار در شرایطی افتاد که روزنامه نگاران سال سختی را پشت سر گذاشتند ولی با همه این دشواریها مسئولیت خود را در قبال این جایزه ادبی انجام دادند که کار قابل ستایشی است.

این شاعر درباره نفس برگزاری جایزه های ادبی نیز دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: جوایز ادبی این فرصت را فراهم می کنند که کتابها، نویسندگان و شاعران به گونه ای که البته مطابق با سلیقه یک بخش از جامعه فرهنگی است به مردم معرفی شوند. گرچه در مورد جوایز ادبی همواره تعدادی از نویسندگان و شاعران این نگرانی را دارند که کار آنها دیده نشود و یا با سلیقه گروه داوری جور نباشد که این هم امری است طبیعی.

شاعر مجموعه "دستی به شیشه‌های مه گرفته دنیا" توضیح داد: هرقدر شرایط فرهنگی کشور زنده تر و پویاتر باشد جشنواره ها متعددتر و متنوع تر می شوند و باید امکاناتی در اختیار جشنواره ها و فضای فرهنگی باشد که طیفهای بیشتری را ببینند و حاصل کار همه جانبه تر شود چراکه در تنوع جشنواره ها طیفهای مختلف ادبیات بیشتر به چشم می آیند.

موسوی با ابراز خرسندی از برگزاری جایزه شعر خبرنگاران گفت: در دوره های قبلی کتاب "زن، تاریکی، کلمات" من از نامزد نهایی بود ولی جایزه ای نبرد .با این حال در همان سالها نیز من از دست اندرکاران این جایزه تشکر کردم چراکه نفس عمل آنها به ویژه در شرایطی که روزنامه نگاران خودشان با هزار و یک مشکل دست به گریبان هستند قابل قدردانی است.

برگزیده چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران درباره بخش ویژه و تازه تاسیس این جایزه که به شاعران بی کتاب اختصاص داشت نظر خود را اینگونه بیان کرد: این بخش این فرصت را فراهم می کند تا مسیر برای ورود به دنیای حرفه ای برای شاعران جوان هموارتر شود. این بخش حتی می تواند از بخش دیگر بیشتر حائز اهمیت باشد چراکه شاعرانی که قبلا کتابهایشان منتشر شده به هر حال بخشی از راه را طی کرده اند ولی برای کسی که هنوز کتابش منتشر نشده این فرصت بسیار مغتنم است.

این شاعر درباره جایگاه این جایزه در کارنامه ادبیش عنوان کرد: برای من مایه خوشحالی است که این جایزه را گرفته ام و خوشحالم که گروهی از اهل فرهنگ کارم را تایید کرده اند. در کل این باعث خوشحالی و افتخار من است که از دست خبرنگاران این جایزه را دریافت کردم.

وی در پایان گفت: من از همه خبرنگاران، هیئت داوران و همچنین فتح الله بی نیاز نویسنده خوب کشورمان که حامی مالی این جایزه شدند تشکر می کنم.