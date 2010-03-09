به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری با اشاره به مشترکات مذهبی ، فرهنگی سیاسی و اقتصادی دو کشور در عرصه های بین المللی اظهار داشت: در راستای ارتقای روابط اقتصادی فی مابین، لازم است موافقتنامه های اقتصادی دو کشور از جمله اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، همکاریهای گمرکی و تجارت ترجیحی به عنوان بسترهای حقوقی دولتهای دو کشور نهایی شود تا بخشهای خصوصی دو کشور در دو عرصه سرمایه گذاری و تجارت بتواند روابط خود را گسترش دهند.

وی با اشاره به برگزاری 20 همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف اعلام آمادگی کرد که همایشهای برای آشنایی بیشتر سرمایه گذاران مالزیایی با فرصتهای سرمایه گذاری ایران در شهر کوالالامپور و تهران برگزار شود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد با تشکیل کمیته سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور شاهد ارتقای روابط اقتصادی فی ما بین بخش های خصوصی و گسترش و تعمیق روابط اقتصادی دو جانبه باشیم.

علیشیری همچنین بر تحولات اقتصادی دو کشور ،فرایند خصوصی سازی و بازار بورس ایران تاکید و این بازارها را فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی دانست.

محمد صادق بن کترگانی سفیر مالزی در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از پیشنهادات رئیس کل سازمان سرمایه گذاری برای برگزاری همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در مالزی ، تصریح کرد: ایران دارای منابع و پتانسیلهای زیادی است و شرکتهای مالزیایی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در ایران دارند.

وی در ادامه افزود: توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با ایران در دستور کار روابط خارجی دولت مالزی قرار دارد و وعده داد که پیگیری موافقت نامه های دوجانبه و کمیته مشترک سرمایه گذاری در دستور کار خواهد بود.

سفیر مالزی در تهران با اشاره به حضور موفق شرکتهای پروتون ، پتروناس و تلکام مالزیا در ایران تصریح کرد: هدف اصلی ما توسعه روابط با کشور ایران است چراکه با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، می توان به بازارهای آسیای میانه، شمال آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج فارس دسترسی داشت.