ائتلاف مالکی همچنان در صدر/ تغییر در احزاب و ساختار سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی العسگری در گفتگو با روزنامه "المدی" چاپ عراق گفت: نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات پارلمانی از پیروزی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی حکایت دارد و این زمینه را برای انتخاب شرکا برای تشکیل دولت جدید فراهم خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ساختار سیاسی آتی عراق متفاوت خواهد بود و تغییراتی در حجم برخی احزاب و تشکل های سیاسی سابق پارلمان به وجود خواهد آمد.

عسگری در ادامه گفت: علاوه براین گروه های جدیدی روی کار خواهند آمد که نقش بسیاری در پارلمان آتی خواهند داشت.

این رهبر حزب الدعوه اظهار داشت: نوری المالکی در مورد ائتلاف های آتی گزینه های بسیاری دارد و احتمالا فهرست های بسیاری با مالکی ائتلاف خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: کردها بیش از یک فهرست دارند اما ائتلاف دولت قانون همچنان تمایل دارد به روابط با ائتلاف کردستان ادامه دهد و این یکی از گزینه های مطرح در ساختار ائتلاف های آتی است.

دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام روز یکشنبه 16 اسفند برگزار شد. در این انتخابات که علاوه بر عراق در 16 کشور دنیا برگزار شد 6 هزار و 218 نامزد از جمله هزار و 801 زن در قالب 86 حزب سیاسی از جمله 12 ائتلاف انتخاباتی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.