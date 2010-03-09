به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم های یک دقیقه ای صبح امروز با حضور داروغه زاده و اهالی رسانه در موسسه رسانه های تصویری برگزار شد.

در ابتدای این نشست داروغه زاده گفت: ما در مصرف بی رویه منابع طبیعی در دنیا مقام اول را داریم. موضوع اصلاح الگوی مصرف مسئله ای نیست که فقط درباره آن در یک سال صحبت کرد و فقط به عنوانی که برای آن در این سال انتخاب شده توجه شود و در زمانهای دیگر این موضوع فراموش شود. باید در این ارتباط برنامه ریزی صورت گیرد.

وی افزود: موسسه رسانه‌های تصویری یکی از موسساتی است که در حوزه فرهنگ فعالیت می کند. البته در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی باید تمام حوزه ها و ارگانها فعالیت کنند. تمام حوزه ها باید کمک کنند تا این تغییر روش صورت گیرد. ما از طریق برگزاری جشنواره فیلم های یک دقیقه ای و پخش انها از طریق شبکه‌های نمایش خانگی می تواند بستر مناسبی فراهم کند.

داروغه زاده در ادامه عنوان کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم به جای اینکه پیام خود را از طریق ساخت یک تله فیلم انتقال دهیم، با برگزاری این جشنواره وساخت فیلم‌های یک دقیقه‌ای با انبوه پیام های مختلف روبرو شویم. این آثار از طریق شبکه نمایش خانگی و شبکه های تلویزیون پخش و توزیع می شود.

وی ادامه داد: تولید این محصولات فرهنگی می تواند فرهنگ سازی کند. جریان سازی و ایجاد موج فرهنگی می تواند کمک بسیار مهی در این زمینه باشد. فرم فراخوان این جشنواره چاپ شده و شبکه های تلویزیون نیز برای پخش تیزرهای آن کمک می‌کنند. این جشنواره اواخرداد ماه 89 همزمان با روز بهینه سازی مصرف در تالار وحدت برگزار می شود.

داروغه زاده در ادامه بیان کرد: این جشنواره از یک بخش اصلی تشکیل شده وبه هر برگزیده مبلغ سه میلیون تومان اهداء می شود. این جشنواره همچنین از بخش های جنبی چون، انیمیشن، مستند، تجربی و یا بهترین ایده و بخش فیلم های یک تا سه دقیقه ای تشکیل شده است. ما از حضور سینماگران حرفه ای نیز برای این موضوع دعوت کردیم.

وی درباره بودجه این جشنواره گفت: کل بودجه این جشنواره به اندازه یک تله فیلم و حدود 120 میلیون تومان است. حق کپی رایت آثار فیلمسازانی که فیلم های آنها توسط هیئت انتخاب برای بخش مسابقه انتخاب می شوند،به مبلغ 110 هزار تومان پرداخت می شود. پذیرش آثار جشنواره نیز تا اول اردیبهشت ادامه دارد.