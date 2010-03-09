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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

با ادعای غیرایرانی بودن نظامی/

مصادره مفاخر ایرانی از سوی جمهوری آذربایجان ادامه دارد

مصادره مفاخر ایرانی از سوی جمهوری آذربایجان ادامه دارد

جمهوری آذربایجان همچنان برای مصادره کردن شخصیتها، شاعران و آثار تاریخی ایرانی و اسلامی از جمله نظامی گنجوی به نام خود تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری آذربایجن در لندن به معرفی نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی شاعر پرآوازهایرانی به عنوان اثر فرهنگی ایرانی، در کتابخانه ملی انگلیس اعتراض کرد.

بدنبال نمایش یک نسخه خطی از کتاب "خمسه نظامی گنجوی" مربوط به عهد شاه طهماسب صفوی بعنوان اثری ایرانی و فارسی در کتابخانه ملی انگیسی فخرالدین قربان اف سفیر جمهوری آذربایجان در لندن، طی دیدار با کولین کولاس رئیس هیئت مدیره کتابخانه به این موضوع اعتراض کرد.

سفیر جمهوری آذربایجان در انگلیس بدون توجه به این واقعیت که از استقلال جمهوری آذربایجان بیش از بیست سال نمی گذرد مدعی شد که نظامی گنجوری به جمهوری آذربایجان تعلق دارد.

پیش از این بسیاری از محققان و مورخان با انتقاد از روند جعل تاریخ و فرهنگ در جمهوری آذربایجان بر لزوم اصلاح این جریان تأکید کرده اند .

جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی معروف بزرگترین داستان‌سرای ایرانی منظومه‌های حماسی عاشقانه به زبان فارسی است که سبک داستان محاوره‌ای را وارد ادبیات داستانی منظوم فارسی کرد.

 

 

 

کد مطلب 1048489

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