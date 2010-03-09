جشنواره عکس سفرهای نوروزی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این برنامه ها شامل برپایی سه نمایشگاه کتاب با موضوعات فرهنگی هنری و گردشگری از یکم تا 15 فروردین ماه در محدوده ثامن و بوستان ملت، برپایی نمایشگاه گروهی از هنرمندان مشهدی با موضوع نوروز از یکم تا 16 فروردین شامل آثار هنری در رشته های عکس، رنگ و روغن، آبرنگ و ... از دیگر بر نامه های این اداره به مناسبت نوروز 89 است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد بیان کرد: اجرای نمایش خیابانی در مشهد الرضا (ع) برای زائرین و مجاورین، نظارت بر مراکز ارائه دهنده و برپا کننده برنامه های فرهنگی هنری در سطح شهر نیز از برنامه های است که در ایام نوروز89 اجرا می شود.

وی افزود: جشنواره عکس سفرهای نوروزی با موضوع فرهنگ و آیین باستانی ایران بویژه مردم مشهد، مراکز سیاحتی و زیارتی مشهد، آداب و رسوم مردم مشهد در ایام نوروز و نیز مشهد قدیم در این ایام به همت هنرمندان مشهدی برگزار می شود.