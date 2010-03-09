مردان مخالف کاهش ساعت کار زنان نیستند/ حرف زنان در هیئت دولت غالب است

فریبا سوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اسلام برای خانواده و استواری روابط خانوادگی اهمیت زیادی قائل شده است چرا که خانواده محلی است که افراد در آن رشد پیدا می کنند و چون یکی از ماموریتهای مرکز ما خانواده است در قالب پیشنهادی از دیدگاه خانواده به مسئله اشتغال زنان پرداخته ایم.

معاون مشاور رئیس جمهور در امور زنان در ارتباط با این که برخی کارشناسان معتقدند دولت با تصویب چنین تسهیلاتی به دنبال گرایش زنان به نقشهای سنتی و حضور بیشتر در خانواده است گفت: ما نقشها و وظایف زنان در عهده داری امور خانه را نه سنتی بلکه فطری و ارزشی می دانیم و این که فعالیت زنان در امور خانه یک وظیفه سنتی است از تفکرات و آموزشهای فمینیست هاست.

وی اظهار داشت: زن چه خانه دار یا دکتر هیچ تفاوتی ندارد و نمی توان گفت به دلیل این که خانمی دکتر است وی را باید در مطب خلاصه کرد و او نباید وظایف خانه را انجام دهد.

زنان خانه دار هنرهای بیشتری دارند

سوری با بیان این که باید با دید وسیعی به مسائل نگاه کرد ادامه داد: از نظر ما زنان خانه دار هنرهای بیشتری را در روز به خرج می دهند هم آشپزی می کنند هنر تربیت کودکان و آموزش را دارند و ارزش خانواده بر دوش زنان است.

وی تاکید کرد: چون تمام مسئولان مرد خودشان همسر شاغل دارند با تصویب چنین لایحه ای زنان آنان نیز زمان بیشتری برای رسیدگی به امور خانه پیدا می کنند پس با تصویب آن موافق خواهند بود.

معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ادامه داد: زنان شاغل رکن اصلی خانواده نیز هستند و به دنبال اصلاح قانون کار بررسیهایی انجام شد و پس از آن لایحه ای به دولت در زمینه ایجاد تسهیلاتی برای زنان شاغل داده شده که تا کنون چندین بار برگشته و بررسی مجدد شده و هم اکنون نیز دوباره به هیئت دولت بازگشته و هنوز جوابیه آن به دلیل مباحث اعتباری و بودجه طرح به مرکز ارایه نشده است.

معاون مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: در قالب این پیشنهاد کاهش ساعت کاری برای تمام زنان دیده شده ولی چگونگی این کاهش در تبصره های مختلف برای زنان مجرد، متاهل و زنان سرپرست خانوار جداگانه پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا لایحه پیشنهادی کاهش ساعت کاری زنان شاغل شامل زنان مجرد که هنوز در رکن خانواده ای قرار نگرفته اند نیز شده است گفت: بحث بانوان مجرد را به اینگونه می بینیم که این فرد بالاخره روزی متاهل می شود و زن مجردی که امروز شاغل است روزی متاهل خواهد شد ولی تبصره ها و تسهیلات خاصی که برای خانمهای مجرد پیش بینی شده با متاهلان تفاوت دارد.

به گفته سوری اگر قرار باشد در این لایحه همه زنان به یک صورت دیده شود باز هم عدالت اجرا نمی شود.

زنان هم موافق و هم مخالف کاهش ساعت کاری هستند

معاون مرکز امور زنان و خانواده در پاسخ به این که آیا نتایج بررسیهای انجام شده توسط مرکز امور زنان حاکی از رضایت زنان از این طرح بوده است؟ گفت: در مورد این طرح هم نظرات موافق وجود دارد و هم نظرات مخالف و برخی خانمها معتقد بودند که میزان ساعت کاری آنها باید با آقایان مساوی باشد چرا که باعث کاهش حقوق و مزایای آنها می شود که نظرات مختلف در این طرح جمع و در نهایت تبدیل به یک لایحه شد.

وی در پاسخ به این که آیا در تنظیم این لایحه از نظر سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه زنان و یا خود بانوان شاغل نظرخواهی شده است یا خیر گفت: در تنظیم این پیشنهاد از نظر صاحبنظران بهره برداری و کار پژوهشی بر روی آن انجام شده است.

وی در مورد این که نگرانیهایی در جامعه زنان شاغل با تصویب این لایحه وجود دارد چرا که نابرابری فرصتهای شغلی را از تبعات آن می دانند گفت: تبصره هایی در این لایحه دیده شده که تا حد امکان به ایجاد نابرابری شغلی منجر نشود و به طور کلی نظر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تامین منافع بانوان در این لایحه است ولی به شکلی که به قانون کار لطمه ای وارد نشده و از سوی دیگر بانوان ضرر نکنند.

وی توضیح داد: زنان مسئولیتهایی در خانه دارند و اگر اعتقاد داریم که باید کانون خانواده گرم نگه داشته شود عقلانی نیست که زمان کار مردان و زنان یکی باشد چرا که باید حضور زن در اجتماع به گونه ای باشد که اساس جامعه ما یعنی خانواده از هم پاشیده نشود.

حرف زنان در هیئت دولت غالب است

سوری در ادامه تصریح کرد: برخی گمان می کنند که چنین قانونهایی به نفع مردان نوشته می شود و در نهایت نیز باید توسط مردان تصویب شوند. در حالی که ما در هیئت دولت چندین عضو زن هم داریم و اتفاقا زمانی که یکی از خانمها حرف می زند حرف وی غالب بر نظر مردان است.