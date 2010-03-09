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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

ایازی در پاسخ به مهر:

همه سلیقه ها در انتخاب کتابهای مترو و اتوبوس در نظر گرفته می شود

همه سلیقه ها در انتخاب کتابهای مترو و اتوبوس در نظر گرفته می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: گروهی ویژه کتابهایی را که در قطارها و ایستگاههای مترو و اتوبوسهای درون و برون شهری گذاشته می شود با در نظر گرفتن همه سلیقه ها انتخاب می کنند.

سیدهادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به اینکه در وسائل حمل و نقل عمومی همه افراد جامعه با نگرشهای مختلف حضور می یابند باید با در نظر گرفتن این ویژگیها این کتابها انتخاب شوند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: به عنوان مثال با توجه به اینکه امسال در بیش از هشت هزار اتوبوس برون شهری پایانه های تهران، کتابخانه ایجاد شده است کتابهای انتخاب شده برای این اتوبوسها جنبه سرگرمی و آموزشی دارد. 

ایازی همچنین در رابطه با کتابهای قرار داده شده در مترو و اتوبوسهای درون شهری نیز گفت: در این وسائل نقلیه نیز کتابهایی انتخاب می شود که کوتاه و مناسب برای سفرهای کوتاه درون شهری باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همچنین در رابطه با شبانه روزی کردن 55 کتابخانه در تهران گفت: این اقدام یک حرکت بسیار مناسب و قابل توجه بود که شرایط را برای افراد علاقمند به مطالعه بسیار فراهم کرد و از این پس آنها می توانند بدون دغدغه خاطر و نگرانی در هر ساعت از شبانه روز برای مطالعه در یک مکان آرام به این کتابخانه ها مراجعه کنند.

کد مطلب 1048493

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