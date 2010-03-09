با افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس مخالفم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلا در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوسها که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، اظهار داشت: تعیین و تصویب نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها وفق به قانون از اختیارات شورا محسوب می‌شود؛ اما تایید و اجرای این مصوبه، منوط به طی مراحل قانونی است که در حال انجام است.

وی افزود: به علت حضور خبرنگاران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، مصوبات شورا خبری می شود. اما این به معنای تایید واجرای مصوبات شورا نیست و ممکن است آنچه در شورا مصوب می شود با آنچه که طی مراحل قانونی به تایید نهایی می رسد و قابلیت اجرا می یابد مغایرت داشته باشد.

طلا ادامه داد: سیاست دولت آن است که تا زمانی که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها عملیاتی نشده، افزایش قیمتی به صورت غیرمتعارف چه در حوزه دولت، چه شهرداری و چه بخش غیردولتی اتفاق نیافتد، بنابراین تا قبل از اجرای این طرح ملی، موافق افزایش قیمت‌ها نیستیم.