مجوز مجلس به دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح های عمرانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور به دستگاه های اجرایی اجازه دادند اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

همچنین نمایندگان در جلسه امروز مصوب کردند دستگاه های اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری و خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و وجوه حاصل از واگذاری ها را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند.