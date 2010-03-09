به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی هرندی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: از 10 روز پیش گروهی از بازرسان از تهران و شرکت ملی پخش خراسان رضوی برای نظارت بر کیفیت جایگاهها اعزام شدهاند.
مدیر فرآوردههای نفتی خراسان رضوی گفت: این بازرسان از واحدهایی چون عملیات، روابط عمومی، تعمیرات، کارت هوشمند و بخش سی ان جی اعزام شدهاند.
وی افزود: 165 جایگاه بنزین و نفتگاز در منطقه مشغول خدمترسانی است که باید به این تعداد 112 جایگاه سیان جی را نیز بیفزاییم.
هرندی تصریح کرد: همزمان با نزدیک شدن به روزهای شلوغ نوروزی در استان خراسان رضوی، شش جایگاه ویژه توزیع بنزین و 14 جایگاه CNG در مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی افتتاح شده که استاندارد این جایگاهها در خدمترسانی بسیار مطلوب است.
وی ذخیرهسازی فرآورده در استان خراسان رضوی را در انبار شهرهایی همانند نیشابور، تربت حیدریه، قوچان و ... رضایتبخش ارزیابی کرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: فرآورده این انبارها به وسیله خط لوله و نفتکش از پالایشگاههای تهران و اصفهان تامین میشود.
نظر شما