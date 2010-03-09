اقدامات ویژه دولت برای حمایت از باغداران مرکبات

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه وزارت بازرگانی برای بازار شب عید ذخیره‌سازی لازم را انجام داده و کالا در کشور فراوان است، اظهارداشت: در حال حاضر ذخیره‌سازی پرتقال بین 65 تا 70 هزار تن، سیب 35 تا 37 هزار تن، مرغ منجمد 35 هزار تن، گوشت گوساله 16 هزار تن صورت گرفته است.

وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه که توزیع میوه و مرکبات طبق برنامه‌ریزی از 20 اسفند شروع خواهد شد، تصریح کرد: خیلی‌ها که علاقه‌مند به موفقیت های دولت نیستند با استفاده از ابزار رسانه به جهتی حرکت می کنند که نظم را بازار برهم می‌زنند. متاسفانه ابزار رسانه در تنظیم بازار ناکافی است.

وی ادامه داد: به طور مثال مرکبات در کشور 3 میلیون تن تولید و مصرف می‌شود. و همچنین حدود 100 هزار تن واردات و حدود 70 هزار تن در این بخش صادرات انجام می شود. اما بسیاری از رسانه‌‌های منتقد دولت این روند را طوری جلوه می دهند که در کشور واردات بی‌رویه مرکبات توسط وزارت بازرگانی صورت می گیرد. حال آن که این میزان واردات در مقابل تولید داخلی بسیار ناچیز است.

دولت دهم در راستای حمایت از تولید‌کننده و باغدار به بالاترین میزان ممکن مرکبات را از باغدار خریداری کرد اما رسانه‌ها و افراد مختلف با منفی‌بافی از انعکاس این خبر خوشایند جلوگیری کردند.

وی سیاست دولت دهم را تنظیم بازار بر مبنای تولید داخلی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت در راستای حمایت از تولید‌کننده و باغدار به بالاترین میزان ممکن مرکبات را از باغدار خریداری می کند.

غضنفری تاکید کرد: وقتی دولت اعلام کرده به طور مثال پرتغال باغداران را روی درخت 650 تومان خریداری می کنند جای تعجب است که برخی نمایندگان و رسانه ها اعلام می کنند تولید کنندگان داخلی به دلیل واردات میوه، محصول خود را کیلویی 200 تومان می فروشند و تولید داخل در معرض تهدید جدی است.

وزیر بازرگانی از برخورد شدید با متخلفان و گرانفروشان در ایام شب عید خبرداد و گفتک تاکنون داشته است تاکنون 6 میلیون بازرسی و 600 هزار تشکیل پرونده درباره مبارزه با گرانفروشان صورت گرفته است.