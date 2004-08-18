درخواست فيفا ازفدراسيون فوتبال ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" معاون دبيركل فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا ازفدراسيون فوتبال ايران تقاضا كرده است، درجلسة مشتركي كه ميان نمايندگان فدراسيونهاي فوتبال آلمان، انگلستان، افغانستان با حضورنمايندگان FIFA وAFC درمقرفيفا درتاريخ 9 و10 شهريورماه سالجاري در زوريخ برگزارخواهد شد، جهت تبادل نظردربارة سازماندهي دوبارة فوتبال دركشورافغانستان و همچنين تاييد وپشتيباني ازفدراسيون اين كشورحضور بهم رساند.

تبريك رئيس فدراسيون واليبال به محمد دادكان

محمد رضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال طي پيامي به محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان كسب مقام سوم مسابقات جام ملتهاي آسيا را كه با تلاش بازيكنان برجسته تيم ملي فوتبال بدست آمد را به وي وكادرفني تيم ملي تبريك گفت.