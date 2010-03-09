انتقاد از برخی کانونهای دانشجویی در گذشته/ فقر ادبیات در فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی روز سه شنبه در نشست خبری معاونت های دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم در محل این وزارتخانه با اعلام این خبر از تدوین آیین نامه کرسی آزاد اندیشی در حوزه دانشجویی خبر داد و گفت: این آیین نامه پس از تدوین نهایی به امضای وزیر علوم خواهد رسید و در نهایت برای اجرا در دانشگاهها ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: 12 اولویت برای برنامه های فرهنگی دانشجویی تعیین شده است که اولویتهای متفاوت از جمله تربیت سیاسی در نظر است که پس از نهایی شدن اعلام می شود.

وی یادآور شد: باید کار زیادی بر روی موضوعات فرهنگی در دانشگاهها صورت گیرد چرا که ما در این زمینه با فقر ادبیات و نظریه مواجه هستیم. تولید نظریه در زمانی به خوبی انجام می گیرد که بر روی غرب مطالعه کافی داشته باشیم و چارچوب های اسلامی را بشناسیم و بدانیم که چه نظریه را می خواهیم تولید کنیم.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که در این زمینه به صورت مهندسی معکوس عمل شود و در حوزه علوم انسانی موضوعاتی را آغاز کنیم که به صورت مشترک پیگیری شود و به معنی علوم انسانی و سایر علوم تعریف شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: در حال حاضر دانشگاههایی مانند دانشگاه امام صادق (ع)، باقرالعلوم، مفید قم و معارف اسلامی قم پژوهشهایی را در این حوزه ها آغاز کرده اند و پیشنهاد ما این است که به این سمت پیش برویم. البته این به معنی آن است که بسیاری از رشته ها دستکاری شود و در شورای گسترش نیز راه هایی برای تغییرات رشته دیده شود.

وی در مورد دفتر ارتباط دانشگاه با جامعه و فرهنگ گفت: دفتر ارتباط دانشگاه با جامعه برای دانشجویان گروه های علوم انسانی و دفتر ارتباط دانشگاهها با فرهنگ نیز برای دانشجویان گروه های هنری در حد پیشنهاد است و پس از طراحی شدن جزئیات آن اعلام می شود.

خواجه سروی اضافه کرد: در مورد اولویتهای کارهای فرهنگی نیز کمیته های کارشناسی مطرح شده است که پیش از این روی آن کار خاصی انجام نشده بود. در حوزه سیاسی باید برنامه مدون وجود داشته باشد و برای این کار مدون نیز این 11 اولویت مطرح شده اند.

وی در مورد آیین نامه کانونهای دانشجویی و فرهنگی گفت: آیین نامه کانون های دانشجویی و فرهنگی با نظر سه دستگاه دانشگاه آزاد و وزارتخانه های علوم و بهداشت بازنگری شد و بر اساس سند بالادستی ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده است.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: پیش از این کانونها دو مشکل داشتند که از سوی دانشگاهها به آنها توجه نمی شد و دیگر اینکه ساختار قبلی جوابگو نبود. در ساختار جدید آیین نامه اصلاح شد و گروه ناظر بر کانونها نیز برای کمک به آنها و نه ایجاد سد در برابر آنها تشکیل شد.

وی اضافه کرد: هیچ کانونی حذف نشده است و تنها عناوین کانون ها به صورت اختصار در آیین نامه ذکر شده است. از سوی دیگر برخی کانونها در دوره سابق کانونهای قومی شکل داده بودند که داشتند به سمت تجزیه طلبی حرکت می کردند در حالی که در آیین نامه کانون ها آمده است که باید به سمت وحدت ملی و هویت مشترک حرکت کرد.

خواجه سروی در مورد اسلامی شدن دانشگاهها در پاسخ به پرسشی در مورد کارهایی که وزارت علوم در این حوزه انجام داده است گفت: اسلامی شدن دانشگاهها ممکن است مانند هر مفهوم علوم اجتماعی برداشت متفاوتی از آن صورت گیرد اما آنچه در وزارت علوم انجام می گیرد بر اساس ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی گفت: ملاک عمل ما سند شورا در این حوزه است و مولفه هایی مانند متن، فضای دانشگاه، استاد و دانشجو را در بر می گیرد و تمام تلاش ما در اجرای آن است. البته این سند در دهه 60 تهیه شده و نیاز است که مطابق مقتضیات زمان در آن به روزرسانی صورت گیرد.

معاون فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: فعالیتهایی که وزارت علوم انجام داده در حوزه آیین نامه ارتقا، غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و سایر موضوعات همه در راستای رسیدن به همین هدف بوده است.

وی در مورد ستاد عفاف و حجاب نیز یادآور شد: ستاد عفاف و حجاب هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از قبل شکل گرفته و در دانشگاهها آن را اجرا می کنیم. در دانشگاهها گروه اساتید مشاور فرهنگی ایجاد کرده ایم که در این راه به ما کمک کنند.

خواجه سروی اظهار داشت: ما معتقدیم با این روش موضوعاتی مثل بدحجابی با عناد مواجه نیست و درصد کمی در این گروه قرار می گیرند و بیشتر یک معضل تربیتی است و باید در برابر آن نیز کار تربیتی انجام داد.