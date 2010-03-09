حذف بخشهای بهداشت و آموزش از فهرست واگذاریها به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه خود در بررسی ادامه جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور در جزء الف 2 بند این لایحه بر سر واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری و خدماتی و عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی بحث های زیادی داشتند.

بیشترین و حاشیه سازترین بخشی که نمایندگان نسبت به آن حساسیت زیادی نشان دادند واگذاری طرح های عمرانی در حوزه بهداشت و سلامت و آموزش بود.

نمایندگان معتقد بودند واگذاری طرح های عمرانی حوزه مذکور به بخش خصوصی و تعاونی به ضرر اقشار مختلف جامعه از جمله محرومان است و اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود از بخش های دیگر چون صنایع آغاز شود.

زمانی که پیشنهاد حذف این بخش ها از این بند لایحه مطرح شد محمد حسن ابوترابی فرد ریاست جلسه امروز تاکید کرد به دلیل مغایرت این پیشنهاد با برنامه باید دو سوم آرا را برای تصویب کسب کند که این نظر رئیس مجلس تذکرات نمایندگان را در پی داشت زیرا آنها معتقد بودند این پیشنهاد مطابق برنامه است و اساس حذف این بخش ها از واگذاری تغییر در قانون ایجاد نمی کند اما ابوترابی همچنان به نظر خود استوار ماند.

این پیشنهاد به دلیل آنکه نتوانست دو سوم آرا را به دست آورد تصویب نشد. بعد از 2 ساعت بحث بر سر این اختلاف نظر ابوترابی رئیس جلسه به پیشنهاد عباسپور نماینده تهران قبول کرد تا در این خصوص تامل بیشتری شود.

پس از گذشت دقایقی و بررسی این بند از لایحه، علی عباسپور مجددا طی پیشنهادی خواستار حذف فصل بهداشت و سلامت و آموزش شد اما این پیشنهاد به همان دلیل که باید دو سوم آرا را کسب می کرد رای لازم را نیاورد.

سپس انوشیروان محسنی بندپی نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت درمان مجلس پیشنهاد حذف فصل بهداشت آموزش را داد که این پیشنهاد با دو سوم ارا به تصویب مجلس رسید و بر اساس تصویب آن طرح های عمرانی حوزه های بهداشت و آموزش از شمول واگذاری به بخش خصوصی و تعاون خارج شد.