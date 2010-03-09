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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

89 میلیارد ریال دام و مواد خام دامی از استان زنجان صادر شد

89 میلیارد ریال دام و مواد خام دامی از استان زنجان صادر شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی 11 ماه سال جاری بیش از 89 میلیارد ریال دام و مواد خام دامی از استان زنجان صادر شد.

محمدرشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در 11 ماه گذشته سال 88 ، ( مواد خام دامی) از قبیل تخم مرغ نطفه دار، روده سورت شده گوسفندی و گاوی، آسیل گاوی و گوسفندی و عسل جمعا به ارزش 89 میلیارد و 416 میلیون ریال تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان زنجان صادر شد.

وی ادامه داد: به کشورهای  اکراین، عراق، آذربایجان، امارات متحده عربی، مصر، عربستان صعودی و کنیا صادر شد.

کرمی افزود: هفت هزار و 263 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته طی 11 ماهه اول امسال، در سطح این استان ضبط و معدوم شد.   

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان به بازرسی بهداشتی انجام شده از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی در استان اشاره کرد و افزود: اداره نظارت بر بهداشت عمومی این اداره کل طی اینمدت از 16 هزار و 328 مرکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید کرده است.

کرمی افزود:‌ در نتیجه این بازدیدها 10 مورد از متخلفان به مراجع قضایی استان معرفی و مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، ضبط و معدوم شده است.

کد مطلب 1048506

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