نمایش نسخه جدید " از نفس افتاده" گودار در نیویورک

به گزارش مهر از اسکرین دیلی ، نسخه 35 میلی متری و مرمت شده فیلم " از نفس افتاده " گودار که از شاهکار های بی بدیل موج نوی سینمای فرانسه به شمار می رود،نخستین بار چندی پیش درجشنواره برلین نمایش داده شد.



این نسخه جدید همزمان با پنجاهمین سالگرد ساخت ،از ماه آوریل (اردیبهشت 89) درجریان جشنواره فیلم های کلاسیک نیویورک به نمایش عمومی در می آید.



این جشنواره از 28 مه در نیویورک آغاز می شود و پس از آن "از نفس افتاده" در چند شهر دیگر آمریکا نیز اکران می شود.



"از نفس افتاده" با فیلمنامه ای نوشته فرانسوا تروفو و با نقش آفرینی ژان پل بلموندو و جین سیبرگ در سال 1960 ساخته شد.



ریالتو به دنبال دریافت حق پخش دوباره دو فیلم دیگر گودار یعنی "سرباز کوچک" و " ژاندارم" نیز هست.



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