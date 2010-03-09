همایش بین المللی IT در کیش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، خلیل حق شناس ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در محل برج IT کیش افزود: همایش " CONFENIS " طی روزهای 19 و 20 اسفندماه جاری در جزیره زیبای کیش برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش بین المللی با حضور دانشمندان و محققانی از بزرگترین و شناخته شده ترین مراکز علمی و دانشگاههای معتبر جهان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش مهم، توسعه سیستم های اطلاعاتی سازمانی و زیر شاخه های دولت الکترونیکی خواهد بود.

معاون طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص محورهای اصلی همایش CONFENIS 2010 گفت: سیستم های اطلاعات سازمانی، مدیریت دانش سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای کاری سازمان ها، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، برنامه ریزی منابع سازمانی، معماری سازمانی، یکپارچه سازی اطلاعات سازمان و مدیریت روابط مشتری از جمله محورهای این همایش است.

حق شناس یادآور شد: همایش CONFENIS سالانه در یکی از کشورهای عضو سازمان UNESCO برگزار می شود.معاون طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از مهندس نصرالله جهانگرد، دکتر فرهاد اعتمادی، پروفسور کاظم معتمد نژاد، حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری، محمدرضا آیت الله زاده شیرازی، رمضانعلی صادق زاده و حجت الاسلام محمدیان به عنوان اعضای شورای راهبردی همایش COFENIS-IASEIIA نام برد.

همایش " COFENIS " ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 19 اسفندماه جاری در مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز خواهد شد و با اجرای پنج پانل ویژه و تخصصی عصر روز پنج شنبه 20 اسفند ماه به کار خود خاتمه خواهد داد.