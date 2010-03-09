اراده سران ایران و قطر توسعه همه جانبه روابط است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار که برای امضاء توافقنامه همکاری های امنیتی دو کشور ایران و قطر به دوحه سفر کرده است، در دیدار با ایرانیان مقیم قطر گفت: ایرانی ها در همه جای این جهان پهناور به هوشمندی، صداقت، صفا و صمیمیت مشهور هستند و در قطر نیز با صفا و صمیمیت در کنار مردم قطر زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه مردم و دولت قطر، ایرانیان را برادران خود می دانند و از آنان به عنوان شهروندانی فعال، کوشا و پر جنب و جوش یاد می کنند ،از ایرانیان مقیم قطر خواست روابط خوب خود را با مردم قطر حفظ کنند و روز به روز این روابط را استحکام بخشند.

وزیر کشور تاکید کرد: ایرانیان هرجای دنیا که باشند مایه افتخار بشریت هستند.

وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در دو کشور قطر و ایران گفت: ما در صدد هستیم با گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور روابط خود را بیش از پیش استحکام بخشیم.

نجار اعلام کرد: اراده سران دو کشور گسترش و توسعه روابط در همه زمینه های سیاسی، امنیتی، و اقتصادی است و سفر ما نیز با این رویکرد می باشد.

در ابتدای این نشست برخی از ایرانیان مقیم قطر به طرح مشکلات خود پرداختند که وزیر کشور دستورات لازم را برای رفع این مشکلات صادر کرد.