170 هزار درخت و نهال در کرج کاشته شد

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با کاشت تعداد درختچه و نهال در مناطق دهگانه شهرداری میزان فضای سبز کرج افزایش چشمگیری یافته است که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: 170 هزار درخت، درختچه و نهال یادشده در قسمتهای مختلف کرج کاشته شد که پیش بینی می شود این امر تاثیر فراوانی در بهبود مسائل محیط زیستی کرج داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: امسال 10 بوستان فرهنگی و تفریحی در کلانشهر کرج احداث شد که امیدواریم این امر تداوم داشته باشد.

آقازاده خاطرنشان کرد: بودجه امسال سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج 90 میلیارد ریال تعیین شد که این بودجه با رشد بیش از دو برابری که داشته، به 200 میلیارد ریال برای سال آینده مشخص شده است.

وی در خصوص پارک و باغ نمونه کشوری نیز اظهار داشت: این پارک یکی از بزرگترین پارکهای کشور در کرج برپا خواهد شد و در برپایی آن اهداف مختلفی دنبال می شود.

وی ادامه داد: این پارک در کنار اتوبان کرج - قزوین یعنی در شاهراه ارتباطی تهران - تبریز ساخته می شود و 600 هزار متر مربع (60 هکتار) مساحت دارد.

آقازاده یادآور شد: باغ گیاه شناسی و پارک نمونه کشوری کرج اولین و بزرگترین پارک مسافری کشور است ضمن اینکه وجود این پارک در کرج، تاثیر قابل توجهی در افزایش سرانه فضای سبز خواهد داشت.