سرمایه گذاران استان کرمانشاه زمین رایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دالاهو، به ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی، کشاورزی و ... این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان دالاهو دارای زیبایی های بسیار خاص و ویژه طبیعی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید از این ظرقیت در جهت جذب گردشگر استفاده کند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: زیر ساختهای لازم برای توسعه صنعتی و اقتصادی شهرستان فراهم شده و معاونت برنامه ریزی استانداری باید با ارائه راهکارهای لازم همچون اختصاص زمین رایگان زمینه های سرمایه گذاری بیشتر در منطقه را فراهم کند.

وی به موفقیت بسیار ارزشمند سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستگیری شرور شرق کشور اشاره کرد و اظهار داشت: دستگیری ریگی اقتدار اطلاعاتی نظام را به جهانیان ثابت کرد و اعترافات این شرور نیز نشان داد که پشت پرده چه کسانی از وی حمایت می کردند.