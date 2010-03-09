پوپک ستوده نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به آلودگی‌های محیط زیست افزود: چرخه زیستی مواد تمام تاثیرات یک محصول تولیدی از بدو تولید تا مرحله‌ی دفن را در برمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به انجام دادن تحقیقات بر روی چرخه زیستی کاغذ در کارخانه پارس اندیمشک خاطرنشان کرد: این کارخانه مستقیماٌ از درخت برای تولید کاغذ استفاده نمی‌کند کمترین اثرات نامطلوب و آلودگی‌ها را در محیط زیست دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشور مالزی از همه‌ اجزای درخت برای تولیدات محصول استفاده می‌کنند متذکر شد: می‌توان در استان و کشور با استفاده از چرخه زیستی مانع اتلاف بسیاری از منابع و امکاناتی شد که به نظر می‌رسد غیر قابل استفاده است.

مدرس دانشگاه با بیان اینکه می‌توان از اضافات محصولات کشاورزی و درختان را به عنوان کود استفاده کرد، یادآور شد: در کشور متاسفانه این منابع غنی به هدر می‌رود، همچنین چرخه زیستی در مواد گوناگون و حوزه‌های مختلف مانند آبخیزداری، کشاورزی، صنعت و خدمات مورد استفاده قرار داد.

وی چرخه زیستی را ابزاری جهانی برای بررسی تاثیرات مختلف محصولات و خدمات معرفی کرد.