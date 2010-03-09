پیش بینی اعتبار 146 میلیارد تومانی برای تقویت مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار رحیمی خورشیدوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بودجه فرماندهی مرزبانی از سه محل پیش بینی شده است، افزود: اختصاص بودجه 40 میلیارد تومانی و 106 میلیارد تومانی برای تقویت مرزها از طریق مجلس در حال پیگیری است.

وی بخش دیگری از بودجه مرزبانی را مربوط به بودجه های جاری ناجا دانست و افزود: راه اندازی شورای مرزی به عنوان عالی ترین شورایی که تصمیمات کلان را برای مرزها مصوب کند در دستور کار است.

جانشین فرمانده مرزبانی ناجا بیان داشت: ریاست این شورا با رئیس جمهور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای کشور، اطلاعات، خارجه، دفاع، نیرو، راه و ترابری، اقتصاد داریی، فرمانده ناجا، یکی از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای این شورا و فرمانده مرزبانی کشور نیز دبیر شورا را برعهده دارد.

سردارخورشیدوند با بیان اینکه مرز یکی از محورهای اساسی امنیتی است، خاطرنشان کرد: برقراری و حفظ امنیت پایدار در مرزهای کشور مأموریت اصلی پلیس مرزبانی است.

وی تقویت مرزبانی ها و افزایش امنیت مرزها را مهمترین هدف تشکیل فرماندهی مستقل مرزبانی دانست و اظهار داشت: برای آموزش تخصصی نیروهای این فرماندهی دو مرکز آموزش سربازی و یک مرکز آموزش کادر پرسنلی در اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد.

وی از راه اندازی دانشکده مرزی نیز در راستای ماموریت مرزبانی کشور خبر داد و افزود: از زمان راه اندازی فرماندهی مرزبانی کشور شاهد کنترل موثرتر و بیشتر مرزها هستیم.

جانشین فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت امنیتی مرزهای کشور مطلوب است، تصریح کرد: با تشکیل این ستاد قطعا امنیت در مرزهای کشور به میزان قابل قبولی تقویت خواهد شد.

سردارخورشیدوند به افزایش 37 درصدی کشفیات مواد مخدر در مرزهای کشور طی 11 ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: کشفیات دخانیات و کالاهای دخانی 80 درصد و کشفیات سلاح 70 درصد در کشور افزایش داشته است.