از فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی در دیدار با مصطفی محمد نجار، با ابراز خرسندی از توافقنامه امنیتی ایران و قطر آنرا گامی به جلو در همکاری های دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: روابط دو کشور هرچه بیشتر گسترش یابد.

وی تاکید کرد: به هیچ دولتی اجازه دخالت در روابط ایران و قطر رانمی دهیم.



آل ثانی با استقبال از گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایران و قطر گفت: هر آنچه لازم باشد تا این روابط بیش از پیش گسترش یابد اقدام خواهیم کرد.

نخست وزیر قطر ضمن حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران گفت: همیشه خواستار این بودیم که حقوق ایران در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای تامین شود و در حل موضوع هسته ای ایران تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.