باند مشروبات الکلی در خرم آباد منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی الماسیان در این رابطه اظهار داشت: در این راستا بیش از کشف هزار و 307 قوطی مشروبات الکلی کشف و دو نفر نیز در شهرستان خرم آباد دستگیر شدند.

وی در تشریح چگونگی اجرای این ماموریت، یادآور شد: مأموران اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت گسترده یک باند در امر خرید و فروش مشروبات الکلی در سطح شهرستان موضوع را جهت رسیدگی در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ الماسیان افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات تعقیب و مراقبت و غافلگیرانه پس از اعزام به محل موفق شدند سر باند اصلی را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: همچنین در بازرسی از منزل متهم تعداد یک هزار و 307 عدد قوطی مشروبات الکلی کشف و ضبط و متهم به همراه دو نفر دیگر از همدستانش دستگیر شدند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان خاطر نشان کرد: در این راستا یکدستگاه خودرو سواری پیکان از این باند توقیف و به همراه کالای مکشوفه به یگان انتظامی انتقال داده شد.

سرهنگ الماسیان یاداور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی استان معرفی شدند.

وی همچنین خواستار تعامل هر چه بیشتر مردم با پلیس شد و گفت: مردم استان لرستان در صورت بروز هر گونه جرایم مراتب را با پلیس 110در میان بگذارند.