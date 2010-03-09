جزئیات حذف سولفور از LPG/ تلاش برای کاهش ترکیبات گوگردی نفت خام

به گزارش خبرنگار مهر، جمال اعلایی سه شنبه در نشستی خبری هدف از اجرای این پروژه را حذف کامل H2S (سولفید هیدروژن) و کاهش میزان متیل و اتیل مرکاپتان موجود در خوراک پالایشگاهها به میزان 5 پی پی ام ذکر کرد و افزود: وجود ترکیبات سولفوردار در LPG علاوه بر ایجاد خوردگی در تجهیزات نفتی، هنگام سوختن سبب می شود که گاز سمی و خطرناک "دی اکسید گوگرد" (SO2) تولید شود. این گاز علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی به دلیل قابلیت حل شدن در آب اسید تولید می کند که می تواند به شکل بارانهای اسیدی، پیامدهای زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه LPG مورد استفاده در پالایشگاهها حاوی مقادیر زیادی سولفور است گفت: از این رو به منظور افزایش ارزش افزوده محصولات و کاهش آلودگی های هوا، پروژه تحقیقاتی حذف سولفور هیدروژن و مرکاپتان از LPG اجرایی شد.

مدیر طرحهای سولفورزدایی پژوهشگاه صنعت نفت، "آمین" و حذف مرکاپتان را از قسمتهای این پژوهش دانست و گفت: در بخش آمین در جهت حذف سولفید هیدروژن به میزان 5 هزار و 300 پی پی ام و در بخش مرکاپتان زدایی در جهت حذف 14 هزار و 300 پی پی ام اقدام شد که با اجرایی شدن این پروژه موفق به حذف سولفید هیدروژن و مرکاپتان از LPG شدیم.

اعلایی تاکید کرد: در حال حاضر نتایج این تحقیقات در پالایشگاه شیراز (از معدود پالایشگاههای کشور که از میعانات گازی پارس جنوبی استفاده می کند) اجرایی شد. با اجرایی شدن این پروژه در پالایشگاه شیراز 6 هزار و 700 بشکه در روز LPG با میزان سولفور 4/1 درصد تولید می شود.

تولید کاتالیست های مورد نیاز برای سولفور زدایی

مدیر طرحهای سولفور زدایی پژوهشگاه صنعت نفت از تولید کاتالیست مورد نیاز این فناوری خبر داد و افزود: در حال حاضر دانش فنی فرایند و ساخت کاتالیست به طور کامل در پژوهشکده توسعه فناوریهای پالایشی بومی شده است و از این فناوری در تمام پالایشگاههای نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود.

وی به اهمیت تولید کاتالیست و حذف مرکاپتان از LPG اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر ایران و قطر به طور مشترک از حوزه نفتی پارس جنوبی بهره برداری می کنند که با موفقیت پژوهشگران کشور در حوزه تصفیه می توان مشتریان بیشتری را جلب کرد.

سولفورزدایی از نفت خام صادراتی گام دیگر محققان

اعلایی کاهش سولفور هیدروژن (H2S) از نفت خام را گام بعدی محققان دانست و اضافه کرد: در گام بعدی این پروژه نسبت به کاهش سولفور هیدروژه از نفت خام به میزان 25 پی پی ام اقدام می کنیم.

وی میزان سولفور نفت خام صادراتی را بیش از 100 پی پی ام ذکر کرد و یادآور شد: در صورتی که بتوان میزان سولفور هیدروژن نفت خام صادراتی را کاهش دهیم می توانیم به ارزش افزوده بیشتری امیدوار باشیم.