شرکت 200 دانش آموز لرستانی در مسابقات هنرستانهای فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان لرستان هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد فضای رقابت و شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش های فنی و حرفه ای برای دانش آموزان سطح استان اعلام کرد و افزود: از مجموع سه هزار دانش آموز شرکت کننده در آزمون مرحله اول این مسابقات 200 دانش آموز به مرحله استانی راه یافتند.

طولابی ادامه داد: از این تعداد دانش آموز پس از طی مراحل آزمون های تئوری و عملی در مرحله استانی تعداد 97 دانش آموز به مرحله آزمون تئوری کشوری راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: راه یافتگان به مرحله کشوری پس از شرکت در آزمون تئوری که در استان و با نظارت وزارت متبوع برگزار می شود، پس از کسب رتبه می توانند در آزمون عملی مرحله کشوری که فروردین ماه سال آینده در ارومیه برگزار می شود شرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به رتبه استان در مسابقات علمی و عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور، خاطر نشان کرد: استان لرستان ظرف سه سال گذشته با رشد 11 پله ای توانسته است از رتبه 26 به رتبه 15 کشوری ارتقاء یابد.