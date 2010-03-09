آغاز معامله آنلاین سهام در سال آینده / تائید معامله مخابرات توسط شورای رقابت

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشستی خبری با اشاره به توسعه معاملات قراردادهای آتی که از سال گذشته راه اندازی شده است، حجم معاملات ابزار فوق را در سال جاری بیش از 1200 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: همچنین طراحی ابزار قراردادهای آتی نیز مراحل نهایی خود را می گذراند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار حجم تامین مالی بازار سرمایه در سال جاری در بخش بازار اولیه از محل تاسیس شرکتها یا افزایش سرمایه را 2 هزارو 718 میلیارد تومان، از محل اوراق مشارکت را 750 میلیارد تومان و مجموع آنها را 3 هزارو 500 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی تعداد صندوقهای سرمایه گذاری را 28 صندوق اعلام کرد و با اشاره به تقاضاهای متعددی که برای تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری به بورس ارائه شده است، حجم معاملات صندوقها را 2 هزارو 655 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: برای اولین بار رتبه بندی کارگزاران انجام شده است که بر اساس آن، 33 شرکت کارگزاری مجوز بورس، قراردادهای آتی و فرابورس را دریافت کردند و سال اینده نیز رتبه بندی بورس کالا انجام خواهد شد.

سند چرخه معاملات بورس

صالح آبادی با بیان اینکه امسال موفق شدیم یکبار چرخه معاملات بورس را بازنگری کنیم و این سند سال آینده اجرایی خواهد شد، افزود: برای این منظور فرمولی تصویب شده که مراحل نهایی خود را می گذراند. سال آینده تمام کارگزاری ها موظف هستند که سند چرخه معاملاتی را اجرایی کنند. برای اجرای این برنامه Call Center طراحی شده که سفارشات تلفنی ضبط شده و صداها قابل بازیابی است.

وی با اشاره به افزایش غیر منطقی قیمت آهن آلات در بورس کالا، از اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمتها خبرداد و گفت: پیش از این خریداران آهن آلات در بورس کالا باید 10 درصد ارزش معامله را نزد کارگزار قرار می دادند که در شرایط جدید باید 100 درصد ارزش معامله را قرار دهند. علاوه بر آن، دولت اعلام کرد که برنامه ای برای افزایش تعرفه دارد و طی آن اقدامات و برنامه ها قیمتها در هفته گذشته متعادل شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه آئین نامه جدید سرمایه گذاری خارجی به زودی در دولت نهایی می شود و امید است که تا پایان سال ابلاغ شود، تصریح کرد: بر اساس این آئین نامه، مالکیت خارجیان در سهام شرکتها از 10 به 20 درصد افزایش می یابد، همچنین خرید مدیریتی سهام، خرید و فروش بلوکی سهام، استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری برای خارجیان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اشخاص ایرانی که پول با منشاء ایرانی بیاورند می توانند از مزایای این آئین نامه استفاده نمایند و اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز اختیاری است، بانک مرکزی نیز موظف است هر زمان که سرمایه گذار خارجی بخواهد سرمایه خود را از کشور خارج کند، ارز مورد نیاز را به نرخ روز در اختیار آنها قرار دهد که با این تدابیر دغدغه های سرمایه گذاران خارجی رفع شد.

اعلام آمادگی برای عرضه اوراق مشارکت دولتی در بورس

صالح آبادی از آمادگی برای عرضه اوراق مشارکت دولت، شرکتهای دولتی و وزارتخانه ها در بورس و فرابورس خبرداد و افزود: این موضوع را به دولت و بانک مرکزی نیز اعلام کرده ایم.

به گفته وی برای افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه با ضمانت اجرایی قانون و توقف نمادها در حداقل ممکن برنامه ریزی کرده ایم. اگر نماد شرکتی به دلیل عدم ارائه اطلاعات یا ناقص بودن آنها توسط ناشران بسته شود، مسئولیت آن بر عهده مدیران شرکت خواهد بود. دامنه نوسان تعدیل شده و سال آینده بازشدن نمادها را با آکشن اجرا خواهیم کرد که این موضوع به شرکت بورس ابلاغ می شود.

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بسته نقدشوندگی در شورای بورس در حال بررسی است، در این بسته حدود 15 عنوان وجود دارد که حجم مبنا و بازارگردانی از مباحث آن است، همچنین برای بزرگ شدن بازار و نقدشوندگی سازمان بورس در برنامه پنجم پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از قطعی شدن معامله مخابرات در شورای رقابت خبرداد و تصریح کرد: نماد مخابرات قبل از پایان سال باز می شود، تصریح کرد: صالح آبادی در مورد شفافیت عملکرد بورس گفت: در هیچیک از بورسهای دنیا شفافیت 100 درصدی وجود ندارد و حتی کارآیی بورسهای پیشرفته نیز در حد نیمه قوی است.

وی در مورد بحث CDS نیر عنوان کرد: تشکیل شرکت سپرده گذاری مرکزی قبل از اجرای قانون تصویب شده و تخلفی از قانون صورت نگرفته است. شورای بورس با ارائه مهلتی به سازمان بورس مطرح کرده که 5 درصد این شرکت به بورس، 5 درصد فرابورس، 5 درصد بورس کالا، 5 درصد بانکها و غیره واگذار شود که در این خصوص اولویت بندی کرده ایم. فرا بورس برای اخذ این سهام برای ابتدای سال آینده اعلام آمادگی کرده و بورس کالا نیز بحث ارائه مهلت را مطرح کرده است.

صالح آبادی با بیان اینکه موافقت اصولی برای راه اندازی بورس برق صادر شده است، افزود: برای ایجاد این بورس در قیمت برق محدودیتهایی داریم که در قوانین باید قیمت آن مشخص شود.

وی در مورد بورس نفت نیز با بیان اینکه راه اندازی بورس برق در 3 فاز مد نظر است، بحث فرآورده ها و پتروشیمی ها در صنایع پائین دستی، رینگ صادراتی که هم اکنون 17 میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور تولید می شود که 6 میلیون تن آن به مصرف داخلی و 11 میلیون تن آن نیز صادر می شود و در بخش نفت کوره و خام را 3 فاز مذکور اعلام کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اجرای فاز دوم زمان‌بر است و فاز سوم آن پس از اجرای فاز دوم انجام می شود، ضمن اینکه بورس نفت شاید تا در سال 90 اجرایی شود.

وی از تصویب و اجرایی شدن شاخص سهام شناور آزاد خبرداد و با اعلام آمادگی بورس برای عرضه نقدی سکه، گفت: بانک کارگشایی، ملی و مرکزی هنوز در این خصوص به جمع بندی نرسیده اند.

صالح آبادی ارزش بازار سرمایه کشور را 64 میلیارد دلار اعلام کرد وگفت: دستور العمل پذیرش شرکتهای ایرانی در سایر بورسها اخیرا در شورای بورس مطرح شده است.

معاملات آنلاین سهام

وی از اجرای اولین معامله آن لاین سهام در سال آینده خبرداد و گفت: جذابیت این سیستم باعث افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی و عمق بازار می شود.

سخنگوی سامان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود ابعاد مختلف قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی را تشریح کرد و با بان اینکه اهمیت این قانون به اندازه قانون بازار اوراق بهادار است، گفت: بر اساس ماده 1 این قانون هر صندوقی مثل صندوق طلا و ارز را که شورای بورس معرفی کند، مشمول این قانون خواهد بود، البته قرار است از نظرات بانک مرکزی هم در این خصوص استفاده شود.

به گفته وی بر اساس این قانون شرکتهایی که دارای 20 درصد سهام شناور آزاد باشند، از معافیت دو برابری برخوردار شوند که فرمول آن نیز مراحل نهایی را می گذراند، همچنین شرکتهایی که یکبار نقل و انتقال سهام در بازار سوم را انجام دهند از معافیتهای قانون برخوردار خواهند شد. براساس تبصره1 ماده 143 نیز تمام درآمد صندوقهای سرمایه گذاری از مالیات معاف هستند.