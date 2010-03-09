برگزاری بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی در زادگاهش به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در حالی که از چندی قبل و در جلسات متعدد شورای فرهنگ عمومی، مسئولان شهرستان اسدآباد، برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی در روز هجدهم اسفندماه امسال انجام داده بودند اما در روز عنوان شده خبری از برگزاری این بزرگداشت نبود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در اسفندماه سال جاری خبرهایی از شهرستان اسدآباد به عنوان زادگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی منتشر شد که گویای مهیا شدن این شهرستان برای برگزاری جشنواره و همایش بزرگداشت احیاگر تفکر وحدت مسلمانان جهان در قرن نوزدهم بود، اما ا ین آیین که قرار بود زمینه‌ای برای برگزاری کنگره جهانی سال آینده سید جمال‌الدین در شهرستان اسد آباد باشد، توجه همه مسئولان را معطوف برگزاری مناسب آن نموده است به طوری که در تماس تلفنی خبرنگار مهر با فرماندار اسدآباد، بالا بردن کیفیت برگزاری این مراسم، علت تاخیر دو روزه در برگزاری آن عنوان شد.

فرماندار اسدآباد گفت: برپایی با شکوه جشنواره بزرگداشت سید جمال‌الدین فرصت و امکانی برای نشان دادن توان و ظرفیت برجسته مردم و مسوولان این شهرستان برای میزبانی این گونه مناسبت‌های فرهنگی است.

مصطفی آزاد بخت برگزاری مناسب همایش ‪ 20 اسفند را چشم انداز و تجربه خوبی برای برگزاری کنگره بزرگ سید جمال در سال آینده عنوان کرد.

وی وجود هنرمندانی همچون ستاد سجادی و ابوالقاسمی و جوانان با استعداد را سرمایه‌های ارزشمند این شهرستان برای برگزاری چنین آیین‌هایی بیان کرد.

فرماندار با ذکر دعوت از ‪ ۳۰۰ ‬ نفر از نخبگان، فرهیختگان، اساتید حوزه و دانشگاه، محققان و دانشجویان برای این همایش گفت: استاندار همدان، فرمانداران، مدیران کل، روحانیون و دیگر اقشار فرهنگی از جمله میهمانان ویژه این همایش هستند.

وی برگزاری آیین‌های ارائه مقاله با موضوع تحلیل شخصیت و تاثیر سید جمال الدین، برگزاری مسابقه فرهنگی، شعر و مقاله خوانی و اجرای موسیقی را از جمله برنامه‌های این همایش عنوان کرد.

آزادبخت بیان داشت: برای نخستین بار بیش از سه هزار نسخه کتابی تحت عنوان بیدارگر غرب جهت مطالعه و شرکت در مسابقه دراختیار دانش آموزان قرار گرفته است .

وی همچنین گفت : این مسابقه با همکاری آموزش و پرورش ، شورای اسلامی شهر ، انجمن بیدارگران غرب و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان امروز برگزار شد.