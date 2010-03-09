پروانه ساخت شش پروژه سینمایی و پروانه نمایش یازده فیلم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه ساخت فیلمهای سینمایی "زنده باد بچه ها" به تهیه‌کنندگی محمد باقر آشتیانی و کارگردانی عباس مرادیان (ژانرکودک و نوجوان) ، "شیشه پاک کن" به تهیه کنندگی روح الله برادری، رحمت عبدالله زاده و کارگردانی سید مسعود اطیابی (ژانر کمدی/ خانوادگی)، "سرخابی" به تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی و کارگردانی محمد آهنگرانی ( کارگردان اول) (ژانرکمدی/ ورزشی)، "دزدان خیابان جردن" به تهیه کنندگی مهدی احمدی و کارگردانی وحید اسلامی(ژانر اجتماعی /حادثه ای) ،"روانخانه" به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی عباس خواجوند ( کارگردان اول) (ژانر اجتماعی / ورزشی) و "نیکان و بچه غول" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالرحمن رضایی (ژانر کودک و نوجوان ) عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلمهای "راز دشت تاران" به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی هاتف علیمردانی، "ازدواج در وقت اضافه" به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی، "از ما بهترون" به تهیه کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید، "باغ قرمز" به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر سمواتی، "یوسف پیامبر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرج الله سلحشور، "شرقی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالرضا منجزی، "چیزهایی هست که نمی‌دانی" به تهیه‌کنندگی منیژه حکمت و کارگردانی عبدالرضا صاحب الزمانی،"دموکراسی تو روز روشن" به تهیه کنندگی محمد علی زم و کارگردانی علی عطشانی،"آدمکش" به تهیه‌کنندگی محمد پوستی و کارگردانی رضا کریمی، "بیداری رویاها" به تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور و کارگردانی محمد علی باشه آهنگر و "یک جیب پر پول" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی پروانه نمایش صادر کرده است.