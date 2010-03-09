۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

پروانه ساخت شش پروژه سینمایی و پروانه نمایش یازده فیلم صادر شد

در آخرین روزهای سال 88 پروانه ساخت شش پروژه سینمایی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه ساخت فیلمهای سینمایی "زنده باد بچه ها" به تهیه‌کنندگی محمد باقر آشتیانی و کارگردانی عباس مرادیان (ژانرکودک و نوجوان) ، "شیشه پاک کن" به تهیه کنندگی روح الله برادری، رحمت عبدالله زاده و کارگردانی سید مسعود اطیابی (ژانر کمدی/ خانوادگی)، "سرخابی" به تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی و کارگردانی محمد آهنگرانی ( کارگردان اول) (ژانرکمدی/ ورزشی)، "دزدان خیابان جردن" به تهیه کنندگی مهدی احمدی و کارگردانی وحید اسلامی(ژانر اجتماعی /حادثه ای) ،"روانخانه" به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی عباس خواجوند ( کارگردان اول) (ژانر اجتماعی / ورزشی) و "نیکان و بچه غول" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالرحمن رضایی (ژانر کودک و نوجوان ) عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلمهای "راز  دشت تاران" به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی هاتف علیمردانی، "ازدواج در وقت اضافه" به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی، "از ما بهترون" به تهیه کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید، "باغ قرمز" به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر سمواتی،  "یوسف پیامبر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرج الله سلحشور،  "شرقی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالرضا منجزی، "چیزهایی هست که نمی‌دانی" به تهیه‌کنندگی منیژه حکمت و کارگردانی عبدالرضا صاحب الزمانی،"دموکراسی تو روز روشن" به تهیه کنندگی  محمد علی زم و کارگردانی علی عطشانی،"آدمکش" به تهیه‌کنندگی محمد پوستی و کارگردانی  رضا کریمی، "بیداری رویاها" به تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور و کارگردانی محمد علی باشه آهنگر  و "یک جیب پر پول" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی پروانه نمایش صادر کرده است.

