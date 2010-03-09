نیروی انتظامی تهران بزرگ: راه اندازی شبیه ساز تیراندازی برای کاهش مصرف فشنگ

سرهنگ عباس علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های نیروی انتظامی تهران بزرگ برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف در سال جاری، گفت: ماهانه کمیسیونی با عنوان "کمیسیون اصلاح الگوی مصرف" با حضور فرماندهان و معاونان فرماندهی انتظامی برگزار تا تمامی راهکارهای منجر به اصلاح الگوی مصرف در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تدوین و به عنوان خط مشی به رده ها اعلام شود.

وی ادامه داد: همچنین کارگاهی آموزشی برای ایجاد سامانه اصلاح الگوی مصرف برگزار شد و 200 مدیر ارشد سازمان پس از توجیه نسبت به این سامانه، حدود دو هزارو 202 ایده مطرح کردند که تمامی این ایده ها در دست بررسی است.

رئیس ستاد اصلاح الگوی مصرف در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: اجرای برنامه های اصلاح الگوی مصرف تنها در سال جاری نیست بلکه امسال به عنوان زیر بنای این اقدامات بوده و نتیجه نهایی در سالهای آینده مشخص می شود.

وی گفت: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از حیث ایده های ارائه شده در زمینه اصلاح الگوی مصرف در کشور در رتبه پنجم قرار دارد.

علیزاده با اشاره به نرم بهینه مصرف منابع انرژی در سال اصلاح الگوی مصرف افزود: با اقدامات صورت گرفته در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به 6 ماهه سال گذشته در هزینه تماسهای تلفنی 3/8 درصد، مصرف آب 13 درصد و در مصرف گاز 13 درصد کاهش داشته ایم.

وی گفت: برگزاری میزگرد علمی در بحث اصلاح الگوی مصرف و بررسی 10 مقاله در این زمینه، پیگیری خارج کردن خودروهای پیکان پر مصرف از رده فعالیت سازمانی و کاهش مصرف بنزین و راه اندازی اتوماسیون اداری و کاهش مصرف کاغذ از مهمترین اقدامات ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای اصلاح الگوی مصرف است.

رئیس ستاد اصلاح االگوی مصرف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد: راه اندازی شبیه ساز تیراندازی برای کاهش مصرف فشنگ در میان رده ها، راه اندازی آموزش مجازی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن این طرح در سال آینده و افزایش استفاده از دوربین مدار بسته و کاهش حضور فیزیکی ماموران از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است.

وی در پایان گفت: در سالهای قبل استفاده از جیره غذایی نامطلوب موجب شده بود تا روزانه 20 الی 30 درصد غذاها در این سازمان دور ریز می شد، اما از سال جاری با تغییر طبخ غذا و افزایش کیفیت آن حتی یک درصد از غذاها دورریز نمی شود.



