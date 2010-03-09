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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

فراخوان اجراهای نمایش کودک

فراخوان اجراهای نمایش کودک در فرهنگسرای نیاوران، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان تا 22 فروردین 89 فرصت دارند کلیه متون آماده اجرا در حیطه تئاتر کودک و آثاری که در سال 1388 آماده اجرا و یا اجرا شده اند را به دبیرخانه واقع در فرهنگسرای نیاوران ارسال کنند.

به آثار منتخب حداکثر تا سقف بیست میلیون ریال کمک هزینه و مکان تمرین تعلق می‌گیرد و تمامی آثار پذیرفته شده در شش ماهه نخست سال 1389 به مرحله اجرا می‌رسند.

 متقاضیان باید سه نسخه ازمتن اثر و یا یک نسخه فیلم آثار پیشنهادی خود را به انضمام مجوز کتبی  از نویسنده اثر ارایه کنند.

فرهنگسرای نیاوران در انتهای خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران واقع شده است.
                                                                                        

 

کد مطلب 1048531

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