فراخوان اجراهای نمایش کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان تا 22 فروردین 89 فرصت دارند کلیه متون آماده اجرا در حیطه تئاتر کودک و آثاری که در سال 1388 آماده اجرا و یا اجرا شده اند را به دبیرخانه واقع در فرهنگسرای نیاوران ارسال کنند.

به آثار منتخب حداکثر تا سقف بیست میلیون ریال کمک هزینه و مکان تمرین تعلق می‌گیرد و تمامی آثار پذیرفته شده در شش ماهه نخست سال 1389 به مرحله اجرا می‌رسند.

متقاضیان باید سه نسخه ازمتن اثر و یا یک نسخه فیلم آثار پیشنهادی خود را به انضمام مجوز کتبی از نویسنده اثر ارایه کنند.

فرهنگسرای نیاوران در انتهای خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران واقع شده است.

