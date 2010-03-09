شش طرح مسجد محوری در سمنان اجرا شد

حجت الاسلام امین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: طرح مسجد محوری باعث رونق بخشی به فعالیت های فرهنگی و مذهبی می شود.

وی با اشاره به اینکه توجه به گسترش فضا سازی فرهنگ دینی در جامعه ضروری است، گفت: بستر سازی مناسب برای ایجاد تعامل، مشارکت و همکاری مساجد در اجرای برنامه های فرهنگی باید صورت گیرد.

به گفته وی، ایجاد انگیزه برای ارتقاء فعالیت های فرهنگی مساجد، شناسایی توانمندی ها، بستر سازی برای ایجاد تعامل و مشارکت از جمله اهداف اجرای طرح مسجد محوری است.

حجت الاسلام صادقی رسالت و وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی را رساندن پیام دین و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه دانست و تصریح کرد: دراین رابطه باید در مرحله اول فرمایشات مقام معظم رهبری را در خصوص تبلیغات دینی، اسلامی و فرهنگی اجرا کنیم.

وی استفاده از شیوه های نوین تبلیغی را بسیار سودمند دانست و گفت: نیازهای دینی، تبلیغی و فرهنگ جامعه اسلامی باید رصد شود و شیوه های نوین در برنامه های تبلیغی ارائه شود.