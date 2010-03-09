یکی از هنرستانهای کرمانشاه به نام"آیت الله نجومی" نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه ظهر سه شنبه در مراسم پرده برداری از تابلو این هنرستان گفت: آیت الله نجومی(ره) ازشخصیت های ماندگار کشور است و باید یاد و نام ایشان برای همیشه جاودان باشد.

آیت الله مصطفی علما با اشاره به نقش علم و ایمان در ماندگاری انسان خصوصا، جوانان اظهار داشت: باید روش و منش این بزرگوار سرمشق جوانان شود.

در ادامه این مراسم اله وردی رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو کرمانشاه ضمن خیرمقدم به مدعوین به صفات بارز و اخلاقی آیت الله نجومی(ره) اشاره کرد و گفت: با نامگذاری این هنرستان قصد داشتیم جوانانی که در این مرکز تحصیل می کنند برای همیشه نام و یاد این شخصیت بزرگوار را فراموش نکنند.

همچنین این مراسم آیت الله علما ضمن تقدیر از آموزش و پرورش ناحیه دو کرمانشاه جهت این اقدام فرهنگی، از کارگاه های فنی و حرفه و دست آوردهای دانش آموزان این هنرستان بازدید به عمل آورد.