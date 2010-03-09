نخجوانی : تعداد هواپیماهای غربی 3 برابر شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نخجوانی گفت: ما بر اساس دستورات وزیر راه و ترابری و به دنبال سیاست طرح توسعه ناوگان هوایی در کشور و استفاده و جایگزینی هواپیماهای غربی با تلاش و همکاری شرکتهای هواپیمایی اقدام به ورود این هواپیماها و افزوده شدن به ناوگان هوایی کشور کرده ایم.

وی سپس در مورد نحوه ورود این هواپیماها تصریح کرد: تعدادی از این هواپیماها ملکی و تعدادی استیجاری خواهند بود ولی در صدد تلاش برای اجاره به شرط تملیک و یا مالکیت مابقی آنها هستیم.

نخجوانی در مورد زمان آغاز به کار آنها گفت: تعدادی از این نوع هواپیماها در بهمن ماه سالجاری وارد کشور شده است و مابقی نیز تا پایان سال 88 به ناوگان هوایی کشور اضافه خواهند شد.

وی با بیان اینکه تعداد مجوزهای صادر شده برای پروازهای فوق العاده در روزهای آغازین سال 89 حدود 50 درصد افزایش یافته است، گفت: این اقدام برای پاسخگویی به درخواستهای مردم در ایام نوروز انجام شده است.